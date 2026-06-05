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அண்ணாமலை விலகலால் பாதிப்பு இல்லை: தமிழக பாஜக.. பின்னடைவு தான்: கர்நாடக பாஜக

அண்ணாமலை ராஜினாமா
Publish: Fri, 5 Jun 2026 (14:42 IST) Updated: Fri, 5 Jun 2026 (14:40 IST)
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தமிழக அரசியல் களத்தில் கடந்த சில நாட்களாக நீடித்து வந்த பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக, பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில முன்னாள் தலைவரும், அக்கட்சியின் முக்கிய முகமுமான அண்ணாமலை பாஜகவிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக விலகியுள்ளார். அவரது ராஜினாமாவை பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நபின் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாக அக்கட்சி தலைமை அறிவித்துள்ளது.
 
டெல்லிக்கு சென்று கட்சியின் மூத்த தலைவர்களைச் சந்தித்த அண்ணாமலை, சுமூகமான முறையில் கட்சியை விட்டு விலக விரும்புவதாக தெரிவித்தார். தனது ராஜினாமா கடிதத்தில், "தேசிய கட்சிகள் தமிழக மக்கள் புரிந்து கொள்ளும் மொழியில் பேசுவதில்லை; கடந்த 18 மாதங்களாக கட்சித் தலைமையுடன் எனக்கு இருந்த முரண்பாடுகள் காரணமாக, தமிழகத்திற்கான எனது அரசியல் பார்வையும் பாஜகவின் பார்வையும் ஒத்துப்போகவில்லை என்பதால் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளேன்" என்று அண்ணாமலை குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், தமிழ்நாட்டில் புதிய இயக்கம் ஒன்றை தொடங்கி அடுத்த சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்க போவதாகவும் அவர் அறிவித்துள்ளார்.
 
இதற்கிடையில், அண்ணாமலையின் இந்த விலகல் குறித்து பேசிய தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், "அண்ணாமலை விலகியதால் பாஜகவிற்கு எந்தவொரு இழப்பும் இல்லை, பாஜக உலகின் மிகப்பெரிய கட்சி" என்று அதிரடியாக கூறியுள்ளார். 
 
எனினும், ஆந்திர மாநில பாஜக தலைவர் மாதவ், இது கட்சிக்கு ஒரு சிறிய பின்னடைவு என்றும், எதிர்காலத்தில் அண்ணாமலை மீண்டும் கட்சிக்கு திரும்புவார் என நம்புவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். அண்ணாமலையின் இந்த அதிரடி விலகல் தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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