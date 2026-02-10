செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026 (14:09 IST)

சபாநாயகர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம்.. காங்கிரஸ் தீர்மான நோட்டீஸ்..!

Om Birla
மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் கட்சி நம்பிக்கையில்லா தீர்மான நோட்டீஸை வழங்கியுள்ளது. 
 
காங்கிரஸ் எம்பி கௌரவ் கோகோய், சுமார் 119 எம்பிக்களின் கையொப்பங்களுடன் இந்த நோட்டீஸை மக்களவை பொதுச்செயலாளரிடம் சமர்ப்பித்தார். எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களுக்கு பேச வாய்ப்பு மறுக்கப்படுவதாகவும், சபையில் ஒருதலைப்பட்சமாக செயல்படுவதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. 
 
இது குறித்துப் பேசிய எம்பி மாணிக்கம் தாகூர், அரசியலமைப்பு மாண்பு மற்றும் சபாநாயகர் மீது தனிப்பட்ட மரியாதை இருந்தாலும், மக்கள் நலன் சார்ந்த பிரச்சினைகளை எழுப்ப தொடர்ந்து முட்டுக்கட்டை போடப்படுவதால் இந்த முடிவை எடுத்ததாக தெரிவித்தார்.
 
மறுபுறம், கடந்த பிப்ரவரி 4-ம் தேதி அவையில் ரகளையில் ஈடுபட்ட எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி பாஜக பெண் எம்பிக்கள் சபாநாயகருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளனர். 
 
எதிர்க்கட்சியினர் சபாநாயகர் மேசை மீது ஏறி அமளியில் ஈடுபட்டதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் ஆளுங்கட்சிக்கும் எதிர்க்கட்சிக்கும் இடையே நிலவும் இந்த மோதல் போக்கு, நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

திடீரென மாயமான இளம்பெண்.. படுக்கையில் பாம்பின் சட்டை.. நாகினியாக மாறி மறைந்துவிட்டாரா?

திடீரென மாயமான இளம்பெண்.. படுக்கையில் பாம்பின் சட்டை.. நாகினியாக மாறி மறைந்துவிட்டாரா?உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஔரையா மாவட்டத்தில், இளம்பெண் ஒருவர் மாயமான சம்பவம் கிராமத்தையே அதிரவைத்துள்ளது.

பராசக்தி ஓடுச்சா?!.. ஜனநாயகன் வரும்போது!.. தெறிக்கவிட்ட நாஞ்சில் சம்பத்!...

பராசக்தி ஓடுச்சா?!.. ஜனநாயகன் வரும்போது!.. தெறிக்கவிட்ட நாஞ்சில் சம்பத்!...விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை கடந்த ஜனவரி 9ம்தேதி வெளியிட திட்டமிட்டிருந்தனர்.

காங்கிரஸ் பெண் எம்பி-க்கள் பிரதமரின் இருக்கை அருகே திரண்ட வீடியோ.. மத்திய அமைச்சர் வெளியிட்டதால் பரபரப்பு..!

காங்கிரஸ் பெண் எம்பி-க்கள் பிரதமரின் இருக்கை அருகே திரண்ட வீடியோ.. மத்திய அமைச்சர் வெளியிட்டதால் பரபரப்பு..!நாடாளுமன்றத்தின் மாண்பை குலைக்கும் வகையில் காங்கிரஸ் எம்பி-க்கள் நடந்துகொண்டதாக மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் எப்போது?!.. தேதி குறித்த தேர்தல் ஆணையம்!..

தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் எப்போது?!.. தேதி குறித்த தேர்தல் ஆணையம்!..தமிழகத்தில் தற்போது நடைபெற்று வரும் திமுக அரசின் பதவிக்காலம் வருகிற மே 10ஆம் தேதி முடிவடைகிறது.

நெருங்கும் தேர்தல்!.. தமிழகத்திற்கும் வரும் அமித்ஷா!.. பின்னணி என்ன?..

நெருங்கும் தேர்தல்!.. தமிழகத்திற்கும் வரும் அமித்ஷா!.. பின்னணி என்ன?..தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளுக்கு மட்டுமே அதிக சதவீத வாக்குகள் கிடைக்கும்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com