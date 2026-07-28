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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 28 July 2026 (11:02 IST)

ஒரு பைசா கொடுக்ககூடாது!. நீங்க ஷூட்டிங் பண்ணுங்க!.. விஜய் போட்ட ஆர்டர்!..

vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (11:05 IST)
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சினிமாவில் 30 வருடங்கள் நடித்து வந்த விஜய் தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதாவுக்கு பின் திரைத்துறையை சேர்ந்த ஒருவர் முதலமைச்சராக இருப்பது  திரையுலகினருக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

எனவே, திரையுலகம் சார்ந்த பிரச்சினைகளை வலியுறுத்தி ஏற்கனவே தயாரிப்பாளர் மற்றும் இயக்குனர் சங்கங்கள் முதல்வர் விஜயை நேரில் சந்தித்து சில கோரிக்கைகளை வைத்தனர். இந்நிலையில்தான் நேற்று நடந்த Pro Union புதிய நிர்வாகிகள் பதவியேற்கும் நிகழ்ச்சியில் பேசிய தயாரிப்பாளர் டி.சிவா ஒரு முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துகொண்டார்.

சமீபத்தில் நடந்த சினிமா துறை சார்ந்த மீட்டிங்கில் ‘யாரும் யாருக்கும் ஒரு பைசா கூட கொடுக்க கூடாது.. நீங்கள் நிம்மதியாக படம் பண்ணனும்.. முதல்வர் கண்டிப்பா ஆர்டர் போட்டிருக்கார்’ என ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி என்னிடம் சொன்னார்.. அதோடு, அவரின் செல்போன் நம்பரை கொடுத்து உங்களுக்கு எப்போது எந்த பிரச்னை என்றாலும் என்னை கூப்பிடுங்கள் எனவும் சொன்னார். இதுவரை ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி யாரும் இப்படி நடந்துகொண்டது இல்லை.

அது கனவா நனவா என்று புரியவில்லை.. என்னை கிள்ளி பார்த்துக் கொண்டேன்.. ஏனெனில், படத்திற்கான அனுமதி வாங்க நாங்கள் அவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறோம்.. தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் இதுதான் பொற்காலம். ஷூட்டிங் நடந்தால் அங்கே காவல்துறை வண்டி வரும்.. அவர்களுக்கு லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டும்.. போக்குவரத்து வண்டி வரும்.. அவர்களுக்கு லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டும்.. அந்த ஏரியா அரசியல்வாதிகள் வருவார்கள்.. அவர்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டும்..

ஆனால் தற்போது யாருக்கும் பணம் கொடுக்காமல் ஷூட்டிங் அமைதியாக நடக்கிறது.. இன்று காலை கூட ஒரு ஷுட்டிங்கில் நான் கலந்து கொண்டேன்.. அந்த தொகுதி எம்எல்ஏ அங்கே வந்து ‘ஷூட்டிங் எல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நடக்கிறதா? நீங்கள் யாருக்கும் எந்த பணமும் கொடுக்க வேண்டாம்’ என்று சொல்லிவிட்டு போனார். அதேபோல் போலீஸ் அதிகாரிகளும் வந்தார்கள். ஆனால் எங்களிடம் பணம் வாங்கவில்லை.. இது பெரிய மாற்றம்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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