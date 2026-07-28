திருவண்ணாமலயில் கிரிவலம் சுற்றுவதற்கு நான்தான் காரணம்னு சொன்னாங்க - இளையராஜா
இசைஞானி இளையராஜா ஒரு பக்திமான் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். இசையில் அவருக்கு எவ்வளவு ஆர்மோ அதேஆர்வம் அவருக்கு ஆன்மீகத்திலும் உண்டு. கடந்த 30 வருடங்களுக்கு மேல் அவர் ஆன்மிகத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார். அதனால்தான் அவர் உருவாக்கும் ஆன்மீக பாடல்கள் ரசிகர்களை பரவசப்பட வைக்கிறது.
பல வருடங்களாக திருவண்ணாமலையில் வெறும் கல்லில் கடினமான காட்டு பாதைகளில் கிரிவலம் சென்று அவர் அண்ணாமலையாரை வழிபட்டு வருகிறார். இந்நிலையில்தான், சமீபத்தில் ஒரு விழாவில் பேசிய இளையராஜா நான் 20 வருடங்களுக்கு மேல் கிரிவலம் சுற்றி வருகிறேன்.
முட்கள் மற்றும் கூர்மையான கற்கள் என கடுமையான காட்டு வழியில் நான் கிரிவலம் சென்றிருக்கிறேன். அப்போது கிடைக்கும் தெய்வீக அனுபவங்கள் தனித்துவமானது. 1980 முதல் 2000 வரை ஒவ்வொரு பௌர்ணமியும் திருவண்ணாமலையில் கிரீடம் சுற்றுவதை வழக்கமாக வைத்திருந்தேன். நான் அப்படி சுற்றியதால்தான் மலையை சுற்றுவது மக்களால் பின்பற்றப்பட்டது என அங்குள்ள அடியார்கள் என்னிடம் சொல்லியிருக்கிறார்கள்’ என அவர் கூறினார்.
பல வருடங்களாக திருவண்ணாமலையில் வெறும் கல்லில் கடினமான காட்டு பாதைகளில் கிரிவலம் சென்று அவர் அண்ணாமலையாரை வழிபட்டு வருகிறார். இந்நிலையில்தான், சமீபத்தில் ஒரு விழாவில் பேசிய இளையராஜா நான் 20 வருடங்களுக்கு மேல் கிரிவலம் சுற்றி வருகிறேன்.
முட்கள் மற்றும் கூர்மையான கற்கள் என கடுமையான காட்டு வழியில் நான் கிரிவலம் சென்றிருக்கிறேன். அப்போது கிடைக்கும் தெய்வீக அனுபவங்கள் தனித்துவமானது. 1980 முதல் 2000 வரை ஒவ்வொரு பௌர்ணமியும் திருவண்ணாமலையில் கிரீடம் சுற்றுவதை வழக்கமாக வைத்திருந்தேன். நான் அப்படி சுற்றியதால்தான் மலையை சுற்றுவது மக்களால் பின்பற்றப்பட்டது என அங்குள்ள அடியார்கள் என்னிடம் சொல்லியிருக்கிறார்கள்’ என அவர் கூறினார்.