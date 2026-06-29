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அம்மா உணவகத்தில் ஆய்வு செய்த பிரேமலதா விஜயகாந்த்.. உணவு சூப்பர் என பாராட்டு...

பிரேமலதா விஜயகாந்த்
Publish: Mon, 29 Jun 2026 (12:15 IST) Updated: Mon, 29 Jun 2026 (12:07 IST)
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தமிழகத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் புதிய ஆட்சி அமைந்த பிறகு, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 'அம்மா உணவகங்கள்' அனைத்தும் முழுமையாகச் சீரமைக்கப்பட்டு, தற்போது பொதுமக்களுக்கு மிகத் தரமான உணவுகள் தடையின்றி வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்தச் சூழ்நிலையில், தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கடலூரில் உள்ள அம்மா உணவகத்திற்கு நேரில் சென்று அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
 
அங்கு வழங்கப்பட்ட உணவை அவரே நேரில் சாப்பிட்டுப் பார்த்து, "உணவு அனைத்தும் மிகவும் சூப்பராக இருக்கிறது; உங்களது கடினமான உழைப்பு இந்த உணவின் தரத்தில் நன்றாகத் தெரிகிறது" என்று அங்கிருந்த பெண் ஊழியர்களைப் பாராட்டித் தள்ளினார். மேலும், அந்த அம்மா உணவகத்தில் தற்போது என்னென்ன வசதிகள் உள்ளன, ஊழியர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இன்னும் கூடுதலாக என்னென்ன வசதிகள் தேவைப்படுகின்றன என்பது குறித்தும் அவர் அங்கிருந்தவர்களிடம் மிகவும் கனிவோடு கேட்டறிந்தார்.
 
பிரேமலதா விஜயகாந்த் அம்மா உணவகத்தில் உணவருந்தி, ஊழியர்களைப் பாராட்டிய இந்த நெகிழ்ச்சியான வீடியோ காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி, இணையவாசிகளுக்கு மத்தியில் மிக வேகமாக வைரலாகி வருகிறது. அரசின் இந்தச் சீர்திருத்த நடவடிக்கையும், எதிர்க்கட்சித் தலைவரின் இந்த நேர்மறையான அணுகுமுறையும் பொதுமக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

Edited by Siva
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Webdunia

அம்மா உணவகத்தில் ஆய்வு செய்த பிரேமலதா விஜயகாந்த்.. உணவு சூப்பர் என பாராட்டு...

அம்மா உணவகத்தில் ஆய்வு செய்த பிரேமலதா விஜயகாந்த்.. உணவு சூப்பர் என பாராட்டு...தமிழகத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் புதிய ஆட்சி அமைந்த பிறகு, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 'அம்மா உணவகங்கள்' அனைத்தும் முழுமையாகச் சீரமைக்கப்பட்டு, தற்போது பொதுமக்களுக்கு மிகத் தரமான உணவுகள் தடையின்றி வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்தச் சூழ்நிலையில், தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கடலூரில் உள்ள அம்மா உணவகத்திற்கு நேரில் சென்று அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

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