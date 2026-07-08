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சிஎம்டிஏ விதித்துள்ள ஒரே ஒரு தடை.. 72,000 கோடி ரூபாய் திட்டங்களுக்கு பாதிப்பா?
சென்னை பள்ளிக்கரணை சதுப்புநிலப் பகுதியைச் சுற்றியுள்ள 1 கிலோமீட்டர் சுற்றளவை 'தாக்க மண்டலமாக' அறிவித்து சிஎம்டிஏ விதித்துள்ள கட்டுமானத் தடைகள் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இதனால் சுமார் 72,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பொருளாதார நடவடிக்கைகள் முடங்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக ரியல் எஸ்டேட் கூட்டமைப்பான கிரெடாய் கவலை தெரிவித்துள்ளது. மேலும், ஓஎம்ஆர் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பட்டா நில உரிமையாளர்கள் இதனால் நேரடியாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு என்பது மிக முக்கியமானது என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை. ஆனால், பல பில்லியன் முதலீடுகள் செய்யப்பட்டு, சாலைகள், மெட்ரோ ரயில், தகவல் தொழில்நுட்பப் பூங்காக்கள், மருத்துவமனைகள் போன்ற உள்கட்டமைப்புகள் முழுமையாக உருவான பிறகு, விதிகளைத் திடீரென மாற்றுவது முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையை சீர்குலைக்கும். முறையான அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வுகள் மற்றும் பொதுமக்களுடனான ஆலோசனைகளுக்குப் பிறகே இத்தகைய கட்டுப்பாடுகள் அமல்படுத்தப்பட வேண்டும்.
அரசு உள்கட்டமைப்பை உருவாக்கி, வரிகளையும் வசூலித்த பிறகு, திடீரென அது தவறான இடம் என்று கூறுவது திட்டமிடல் குறைபாட்டையே காட்டுகிறது. 1.5 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதார இலக்கை நோக்கி தமிழ்நாடு பயணிக்கும் வேளையில், இத்தகைய ஒழுங்குமுறை குழப்பங்கள் உலகளாவிய முதலீட்டாளர்களைத் தயங்கச் செய்யும்.
எனவே, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பையும் பொருளாதார வளர்ச்சியையும் சமநிலைப்படுத்தும் வகையில், தமிழக அரசு இந்த விவகாரத்தில் உடனடியாக தலையிட்டு ஒரு சுமுகமான தீர்வை எட்ட வேண்டும் எனப் பொதுமக்கள் மற்றும் வர்த்தக அமைப்புகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன.
Edited by Siva
பால் விலை உயர்கிறது!.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி!.. முகவர்கள் கண்டனம்..
41 பேர் குடும்பத்திற்கு அரசு வேலை கொடுக்க கூடாது: நாம் தமிழர் கட்சி நீதிமன்றத்தில் முறையீடு..
கரூரில் அண்மையில் நிகழ்ந்த கூட்ட நெரிசல் அசம்பாவிதத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு சார்பில் அரசு வேலை வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்க முதலமைச்சர் விஜய் நாளை மறுநாள் கரூர் செல்ல உள்ள நிலையில், இந்த அரசு வேலை வழங்கும் முடிவுக்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.
இனி அரசு மருத்துவமனைகளில் வாட்ஸ் அப் மூலம் ஓபி சீட்டு.. வரிசையில் நிற்க வேண்டாம்...
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் புறநோயாளிகள் சீட்டு பெறுவதற்காக பொதுமக்கள் அதிகாலையிலிருந்தே நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கும் நிலைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க அரசு அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இனி பொதுமக்கள் தங்களின் வீட்டிலிருந்தே வாட்ஸ்அப் செயலி மூலம் மிக எளிதாக ஓபி சீட்டுகளை பெற்று கொள்ளலாம் என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.