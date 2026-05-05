விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுக்கலாமா?.. பழனிச்சாமி ஆலோசனை!.. கிங் மேக்கர் ஆகிறாரா!..
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கவிருக்கிறது. திமுக 75 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 47 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. தவெக அதிக தொகுதிகளில் வெற்றிபெற்றாலும் ஆட்சி அமைப்பதற்கு 118 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு வேண்டும் என்கிற நிலையில் தவெகவுக்கு இருக்கிறது. அதாவது இன்னும் 10 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை.
எனவே மற்ற கட்சிகளிலிருந்து எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவை பெற்று ஆட்சி அமைக்க வேண்டிய நிலையில் தவெக இருக்கிறது. அநேகமாக காங்கிரஸ், விசிக, பாமக, தேமுதிக, கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகளை தவெக அணுகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒருபக்கம் அதிமுகவிடமிருந்து ஆதரவை பெற்று விஜய் ஆட்சி அமைப்பாரா என்கிற கேள்வியும் எழுந்திருக்கிறது..
இன்று காலை தவெக எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் விஜய் பனையூர் தவெக அலுவலகத்தில் ஆலோசனை செய்து வருகிறார். ஆட்சி அமைப்பதற்தான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் பற்றி ஆலோசிக்கப்பட்டு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. ஒருபக்கம், தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிப்பது பற்றி அதிமுகவும் யோசித்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.
நாளை காலை அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இதுபற்றி ஆலோசனை செய்யவிருக்கிறார். விஜய்க்கு நேரிடையாகவோ அல்லது வெளியிலிருந்தோ அதிமுக ஆதரவளிக்க வாய்ப்பிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இதன் மூலம் பழனிச்சாமி கிங் மேக்கர் ஆகவும் வாய்ப்பிருக்கிறது.