செவ்வாய், 5 மே 2026
Last Modified: செவ்வாய், 5 மே 2026 (12:39 IST)

விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுக்கலாமா?.. பழனிச்சாமி ஆலோசனை!.. கிங் மேக்கர் ஆகிறாரா!..

eps vijay
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கவிருக்கிறது. திமுக 75 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 47 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.  தவெக அதிக தொகுதிகளில் வெற்றிபெற்றாலும் ஆட்சி அமைப்பதற்கு 118 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு வேண்டும் என்கிற நிலையில் தவெகவுக்கு இருக்கிறது. அதாவது இன்னும் 10 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை.

எனவே மற்ற கட்சிகளிலிருந்து எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவை பெற்று ஆட்சி அமைக்க வேண்டிய நிலையில் தவெக இருக்கிறது. அநேகமாக காங்கிரஸ், விசிக, பாமக, தேமுதிக, கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகளை தவெக அணுகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒருபக்கம் அதிமுகவிடமிருந்து ஆதரவை பெற்று விஜய் ஆட்சி அமைப்பாரா என்கிற கேள்வியும் எழுந்திருக்கிறது..

இன்று காலை தவெக எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் விஜய் பனையூர் தவெக அலுவலகத்தில் ஆலோசனை செய்து வருகிறார். ஆட்சி அமைப்பதற்தான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் பற்றி ஆலோசிக்கப்பட்டு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. ஒருபக்கம், தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிப்பது பற்றி அதிமுகவும் யோசித்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

நாளை காலை அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இதுபற்றி ஆலோசனை செய்யவிருக்கிறார். விஜய்க்கு நேரிடையாகவோ அல்லது வெளியிலிருந்தோ அதிமுக ஆதரவளிக்க வாய்ப்பிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இதன் மூலம் பழனிச்சாமி கிங் மேக்கர் ஆகவும் வாய்ப்பிருக்கிறது.

4 தொகுதிகளில் என்.டி.ஏ கூட்டணியை தோற்கடித்த சசிகலா!.. மாஸ் காட்டிய தென்னந்தோப்பு சின்னம்!..மறைந்த தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு நெருக்கமான தோழியாக இருந்தவர் சசிகலா. ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப்பின் அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராகவும், முதலமைச்சர் வேட்பாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டவர்.

சட்டமன்ற தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கு எவ்வளவு வாக்குகள்?.. மூன்றாம் இடத்திற்கு போன அதிமுக!...தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் நேற்றுவெளியானது. கடந்த ஏப்ரல் 23ம் தேதி தமிழகத்தில் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி நேற்று காலை 8 மணிக்கு துவங்கியது

எம்.ஜி.ஆரை தாண்டினாலும் அந்த விஷயத்தில் கோட்டைவிட்ட விஜய்!. ஒரு அலசல்!...அரசியலில் அவ்வப்போது அதிசயங்கள் நிகழும்.. அப்படித்தான் எம்ஜிஆர் வந்து ஒரு அதிசயத்தை நிகழ்த்தி காட்டினார்.

என்னை ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டும்: சென்னை வந்த ஆளுனருக்கு விஜய் கடிதம்,..தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி வரும் நிலையில், மாநிலத்தின் அரசியல் களம் இன்று மிக முக்கியமான நகர்வுகளை கண்டுள்ளது.

234 தொகுதியிலும் தோல்வி.. காரைக்குடியில் சீமானுக்கு 4வது இடம்.. இனிமேலும் கட்சி நடத்தனுமா?2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் சீமான் தலைமையிலான நாம் தமிழர் கட்சிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளன. கடந்த 15 ஆண்டு கால அரசியல் பயணத்தில் ஒரு நிலையான வாக்குவங்கியை தக்கவைத்திருந்த அக்கட்சி, இத்தேர்தலில் முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் பெரும் வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது.

