டெலிவரி ஊழியர்கள் என்ன கொத்தடிமைகளா? பாஜகவுக்கு ராகுல் காந்தி கேள்வி..
தெலங்கானா மாநில டெலிவரி ஊழியர்களுக்கான சமூக பாதுகாப்பு மற்றும் நலத்திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து பேசிய மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, கிக் ஊழியர்களின் உரிமைகள் மற்றும் நலன் குறித்துத் தனது கருத்துகளை பதிவு செய்தார்.
நாட்டில் இருவேறு முரண்பட்ட சித்தாந்தங்கள் நிலவுவதாக குறிப்பிட்ட ராகுல் காந்தி, டெலிவரி ஊழியர்களை கொத்தடிமைகளாக மாற்ற பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்புகள் முயற்சிப்பதாக குற்றம் சாட்டினார். ஊழியர்கள் 24 மணி நேரமும் கடினமாக உழைக்க வேண்டும் என்றும், விபத்துகளோ உயிரிழப்புகளோ ஏற்பட்டால் அதை பற்றி கவலைப்படாமல், உழைப்பின் பலன்கள் அனைத்தும் பெருநிறுவனங்களுக்கும் கோடீஸ்வரர்களுக்கும் மட்டுமே செல்ல வேண்டும் என அவர்கள் நினைப்பதாக அவர் விமர்சித்தார்.
இதற்கு மாறாக, டெலிவரி ஊழியர்களும் உழைப்பாளர்களுமே நாட்டின் அடித்தளம் என கூறிய ராகுல் காந்தி, அவர்களை வளர்ச்சியின் பங்குதாரர்களாக மாற்றி பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய காங்கிரஸ் கட்சி விரும்புவதாக தெரிவித்தார். இதன்படி, கிக் ஊழியர்களுக்கு காப்பீடு, உரிய ஊதியம் மற்றும் ஓய்வு எடுப்பதற்கான வசதிகள் செய்து தரப்படுவதாகவும், தெலங்கானா அரசு சார்பில் ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட நகரங்களில் வைஃபை வசதியுடன் கூடிய பிரத்யேக ஓய்வு மண்டலங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
முன்னதாக, தெலங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி உள்ளிட்ட தலைவர்களுடன் இணைந்து டெலிவரி ஊழியர்களின் இருசக்கர வாகனப் பேரணியிலும் ராகுல் காந்தி பங்கேற்றார்.