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  4. Himachal Pradesh Police Registers FIR Against BJP MP Kangana Ranaut Over Controversial Social Media Posts on Gandhi Family
Written By SIVA SIVA

இந்திரா காந்தி, சஞ்சய் காந்தி, ராகுல் காந்தி மரணம் குறித்து சர்ச்சை பதிவு.. கங்கனா ரனாவத் மீது வழக்குப்பதிவு...

கங்கனா ரனாவத்
Written By: SIVA
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (17:05 IST)
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காந்தி குடும்பத்தினர் குறித்து சமூக வலைதளத்தில் சர்ச்சைக்குரிய மற்றும் தூண்டிவிடும் வகையிலான பதிவுகளை வெளியிட்டதாக பாஜக மக்களவை உறுப்பினர் கங்கனா ரனாவத் மீது இமாச்சலப் பிரதேச காவல்துறை முதல் தகவல் அறிக்கை  பதிவு செய்துள்ளது.
 
மண்டி தொகுதி எம்பியான கங்கனா ரனாவத், கடந்த நவம்பர் 10-ஆம் தேதி தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி மற்றும் அவரது மகன்கள் சஞ்சய் காந்தி, ராஜீவ் காந்தி ஆகியோரின் மரணங்கள் குறித்து மிகவும் சர்ச்சைக்குரிய கருத்துகளை பதிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், சோனியா காந்தி குறித்தும் அவதூறான கருத்துகளை பதிவிட்டதாக சிம்லாவை சேர்ந்த கேப்டன் அதுல் சர்மா என்பவர் காவல்துறை இயக்குநருக்கு  மின்னஞ்சல் மூலம் புகார் அளித்திருந்தார்.
 
இந்த புகாரின் அடிப்படையில், பாரதிய நியாய சன்ஹிதா  சட்டத்தின் 196, 353 மற்றும் 356 ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் கங்கனா ரனாவத் மீது சிம்லா காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளதாக காவல் கண்காணிப்பாளர் கௌரவ் சிங் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். இத்தகைய பதிவுகள் பொது அமைதியை குலைக்கும் வகையிலும், சமூக நல்லிணக்கத்திற்குக் குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையிலும் உள்ளதாகப் புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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