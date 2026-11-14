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  4. Tamil Nadu Government Imposes Strict Stock Limits on Pulses, Rice, and Sugar to Curb Hoarding
Written By SIVA SIVA

அரிசி, பருப்பை அளவுக்கு மீறி வைத்திருந்தால் ஜெயில்.. பதுக்கல்காரர்களுக்கு தமிழக அரசு எச்சரிக்கை...

தமிழக அரசு அறிவிப்பு
Written By: SIVA
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (13:56 IST)
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பொதுமக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் தடையின்றியும் நியாயமான விலையிலும் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில், தமிழக அரசு பதுக்கல்காரர்களுக்கு எதிராக அதிரடி நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது.
 
1955-ஆம் ஆண்டு அத்தியாவசியப் பொருட்கள் சட்டத்தின் கீழ் துவரம் பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு, அரிசி, நெல் மற்றும் சர்க்கரை ஆகியவற்றிற்கு இருப்பு வரம்புகளை நிர்ணயித்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. நவம்பர் 13 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ள இந்த கட்டுப்பாட்டின்படி, சில்லறை வணிகர்கள் 5 மெட்ரிக் டன்னுக்கு மேல் பருப்பு வகைகளையும், 8 மெட்ரிக் டன்னுக்கு மேல் அரிசியையும் இருப்பு வைக்க கூடாது.
 
மொத்த வணிகர்கள், ஆலை உரிமையாளர்கள் மற்றும் இறக்குமதியாளர்களுக்கும் தனித்தனியே உச்சவரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை மீறி அதிகளவில் பொருட்களை பதுக்கி வைத்தால் கடும் சட்ட நடவடிக்கை மற்றும் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
சந்தையில் செயற்கையான தட்டுப்பாடு மற்றும் விலை உயர்வை தடுக்க சிறப்பு கண்காணிப்பு குழுவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. வியாபாரிகள் பொருட்களை பதுக்கி வைத்தாலோ அல்லது அதிக விலைக்கு விற்றாலோ பொதுமக்கள் உடனடியாகப் புகார் அளிக்கலாம். இதற்காக 1967 மற்றும் 1800 425 5901 ஆகிய கட்டணமில்லாத் தொலைபேசி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அரசின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கையால் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை கட்டுக்குள் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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