வங்கக்கடலில் புயல் சின்னம் தோன்றியும் சென்னைக்கு மழை இல்லையா? என்ன சொல்கிறது வானிலை அறிக்கை...
தமிழகத்தில் அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, இன்று காலை ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெற்றுள்ளது. இது வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும், தொடர்ந்து நவம்பர் 16-ஆம் தேதி மாலை மத்தியமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் புயலாகவும் வலுப்பெறக்கூடும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக, இன்று முதல் நவம்பர் 16-ஆம் தேதி வரை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், கடலோர தமிழகம், தென் தமிழகம் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். நவம்பர் 17, 18 ஆகிய தேதிகளில் தென்காசி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களிலும், நவம்பர் 20-ஆம் தேதி மதுரை, விருதுநகர் உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களிலும் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
சென்னையைப் பொறுத்தவரை, வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும்; நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். மேலும், அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் நவம்பர் 16-ஆம் தேதி வரை மணிக்கு 60 கி.மீ வேகத்தில் சூறாவளிக்காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் அப்பகுதிகளுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளனர்.