செவ்வாய், 5 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Webdunia
Last Updated : செவ்வாய், 5 மே 2026 (12:02 IST)

முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் ஸ்டாலின்.. எதிர்க்கட்சியாக பயணம் தொடரும் என பதிவு..!

mk stalin
2026 தமிழகச் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் ஒரு மாபெரும் அரசியல் மாற்றத்தை உறுதி செய்துள்ள நிலையில், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தனது முதலமைச்சர் பதவியை முறைப்படி ராஜினாமா செய்துள்ளார். 
 
கொளத்தூர் தொகுதியில் அவர் எதிர்பாராத தோல்வியை சந்தித்ததை தொடர்ந்து, தனது ராஜினாமா கடிதத்தை ஆளுநருக்கு அனுப்பியுள்ளார். 
 
தனது சமூக வலைதள பதிவில், திமுக கூட்டணிக்கு வாக்களித்த 1.54 கோடிக்கும் அதிகமான மக்களுக்கு அவர் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார். வெற்றி பெற்ற கட்சிக்கும் திமுக-வுக்கும் இடையிலான வாக்கு சதவீத வேறுபாடு வெறும் 3.52 விழுக்காடு மட்டுமே என்பதை சுட்டிக்காட்டிய அவர், மக்கள் தங்கள் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கையை வலிமையானதாக கருதுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
"ஆளும் கட்சியாக இருந்தால் மக்களுக்கான திட்டங்களைத் தீட்டுவோம், எதிர்க்கட்சியாக இருந்தால் மக்களுக்கான கோரிக்கைகளுக்காக போராடுவோம்" என்று பதிவிட்டுள்ள ஸ்டாலின், இனி ஒரு வலிமையான எதிர்க்கட்சியாக இருந்து மக்கள் பணியைத் தொடரப்போவதாக அறிவித்துள்ளார். "மீண்டும் வெல்வோம்" என்ற நம்பிக்கையுடன் இனம், மொழி காக்கும் பயணம் தொடரும் எனவும் அவர் உறுதி அளித்துள்ளார். தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இது ஒரு முக்கியமான திருப்புமுனையாக கருதப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

4 தொகுதிகளில் என்.டி.ஏ கூட்டணியை தோற்கடித்த சசிகலா!.. மாஸ் காட்டிய தென்னந்தோப்பு சின்னம்!..

4 தொகுதிகளில் என்.டி.ஏ கூட்டணியை தோற்கடித்த சசிகலா!.. மாஸ் காட்டிய தென்னந்தோப்பு சின்னம்!..மறைந்த தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு நெருக்கமான தோழியாக இருந்தவர் சசிகலா. ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப்பின் அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராகவும், முதலமைச்சர் வேட்பாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டவர்.

சட்டமன்ற தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கு எவ்வளவு வாக்குகள்?.. மூன்றாம் இடத்திற்கு போன அதிமுக!...

சட்டமன்ற தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கு எவ்வளவு வாக்குகள்?.. மூன்றாம் இடத்திற்கு போன அதிமுக!...தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் நேற்றுவெளியானது. கடந்த ஏப்ரல் 23ம் தேதி தமிழகத்தில் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி நேற்று காலை 8 மணிக்கு துவங்கியது

எம்.ஜி.ஆரை தாண்டினாலும் அந்த விஷயத்தில் கோட்டைவிட்ட விஜய்!. ஒரு அலசல்!...

எம்.ஜி.ஆரை தாண்டினாலும் அந்த விஷயத்தில் கோட்டைவிட்ட விஜய்!. ஒரு அலசல்!...அரசியலில் அவ்வப்போது அதிசயங்கள் நிகழும்.. அப்படித்தான் எம்ஜிஆர் வந்து ஒரு அதிசயத்தை நிகழ்த்தி காட்டினார்.

என்னை ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டும்: சென்னை வந்த ஆளுனருக்கு விஜய் கடிதம்,..

என்னை ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டும்: சென்னை வந்த ஆளுனருக்கு விஜய் கடிதம்,..தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி வரும் நிலையில், மாநிலத்தின் அரசியல் களம் இன்று மிக முக்கியமான நகர்வுகளை கண்டுள்ளது.

234 தொகுதியிலும் தோல்வி.. காரைக்குடியில் சீமானுக்கு 4வது இடம்.. இனிமேலும் கட்சி நடத்தனுமா?

234 தொகுதியிலும் தோல்வி.. காரைக்குடியில் சீமானுக்கு 4வது இடம்.. இனிமேலும் கட்சி நடத்தனுமா?2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் சீமான் தலைமையிலான நாம் தமிழர் கட்சிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளன. கடந்த 15 ஆண்டு கால அரசியல் பயணத்தில் ஒரு நிலையான வாக்குவங்கியை தக்கவைத்திருந்த அக்கட்சி, இத்தேர்தலில் முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் பெரும் வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com