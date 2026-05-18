  TN School Education Minister Rajmohan Signs Orders Worth Rs 136.64 Crore For School Infrastructure Upgradation
Last Updated : Monday, 18 May 2026 (16:23 IST)

கல்வித்துறைக்கு ஒரே நாளில் ரூ.136.64 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு : த.வெ.க அரசு அதிரடி அரசாணை!

தமிழகத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க அரசு, அரசு பள்ளிகளின் தரத்தை உயர்த்துவதற்கான உள்கட்டமைப்பு பணிகளுக்கு பெருமளவிலான நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அரசாணைகளை வெளியிட்டுள்ளது.
 
சென்னை, தலைமை செயலகத்தில் இன்று ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் திரு. என். ஆனந்த் முன்னிலையில், பள்ளிக்கல்வி, தமிழ் வளர்ச்சி, செய்தி மற்றும் விளம்பரத் துறை அமைச்சர் திரு. ராஜ்மோகன் தங்களது கல்வித்துறையின் முக்கிய இரு கோப்புகளில் முதல் கையெழுத்திட்டு பணிகளை தொடங்கி வைத்தார். அதன்படி, தமிழகத்திலுள்ள அரசு உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலை பள்ளிகளுக்கு ரூபாய் 80.64 கோடி மதிப்பில் புதிய வகுப்பறைகள், அறிவியல் ஆய்வகங்கள், கழிப்பறைகள், குடிநீர் மற்றும் சுற்றுச்சுவர் வசதிகளை ஏற்படுத்துவதற்கான ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
இதனை தொடர்ந்து, பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மாதிரிப் பள்ளியில் NABARD RIDF-XXXI திட்டத்தின் கீழ் ரூபாய் 56 கோடி மதிப்பீட்டில் மாணவர்களுக்கான கூடுதல் வகுப்பறைகள் மற்றும் தங்கும் விடுதிகள் கட்டுவதற்கான மற்றொரு கோப்பிலும் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கையெழுத்திட்டார். 
 
இந்த நிகழ்வின் போது பள்ளிக்கல்வித்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் மரு. B. சந்தர மோகன் இ.ஆ.ப., ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி மாநில திட்ட இயக்குநர் மரு. மா. ஆர்த்தி இ.ஆ.ப. மற்றும் துறை சார்ந்த உயர் அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர். கல்வித்துறைக்கு ஒரே நாளில் ரூ.136.64 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருப்பது த.வெ.க அரசின் கல்வி மேம்பாட்டு இலக்கை உணர்த்துகிறது.
 
