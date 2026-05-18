  த‌மிழக‌ம்
  4. admk ex minister semmalai leave admk
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Monday, 18 May 2026 (10:25 IST)

எதுவுமே பிடிக்கல!.. அதிமுகவிலிருந்து விலகுகிறேன்!.. செம்மலை பரபரப்பு பேட்டி...

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக 3ம் இடத்திற்கு சென்று எதிர்கட்சியாக கூட இருக்கமுடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையின் மீது அதிமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் எம்.எல்.ஏக்கள் அதிருப்தியடைந்துள்ளனர். ஏற்கனவே, சிவி சண்முகம், பி.எஸ்.வேலுமணி ஆகியோர் தலைமையிலான 24 எம்.எல்.ஏக்கள் சட்டசபையில் தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். எனவே, அவர்களிடமிருந்து கட்சி பதவிகளை எடப்பாடி பழனிச்சாமி பறித்தார்.

இந்நிலையில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செம்மலை அக்கட்சியிலிருந்து விலகுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது அதிமுக வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

2001ம் வருடம் ஜெயலலிதா ஆட்சியில் சுகாதரத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் செம்மலை. தேர்தலுக்கு பின் நடக்கும் சம்பவங்கள் எனக்கு மன வேதனயை தருகிறது. எம்.ஜி.ஆரால் உருவாக்கப்பட்ட ஜெயலலிதாவால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட இந்த இயக்கத்திற்கு இப்படி ஒரு நிலையா?.. நடந்த சம்பவங்கள். நடக்கும் சம்பவங்கள் எதுவும் திருப்தியாக இல்லை. இப்போதுள்ள சூழ்நிலையை பார்க்கும்போது கட்சியில் நீடிக்க விருப்பம் இல்லை.

நிர்வாகிகள் அமர்ந்து பேசி நல்ல முடிவை எடுத்தால் மட்டுமே கட்சிக்கு எதிர்காலம் இருக்கிறது. அதிமுகவில் கூட்டாக முடிவெடுக்க முடியாத நிலை இருக்கிறது. ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின் எனக்கு பல வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டன. ஆனால், அதைப்பற்றி கூட நான் கவலைப்படவில்லை. அதிமுக இப்போது பலகீனமாகிவிட்டது. எனவே, அதிமுகவை கட்டிக்காக்க வேண்டும்’ என பேசியிருக்கிறார்.
பாலகிருஷ்ணன்

