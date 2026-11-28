ரூ.500 வரைக்கும் SMS அலார்ட் இல்லை!.. UPI விதிகளில் மாற்றம்...
கடந்த பல வருடங்களாகவே வங்கி பரிவர்த்தனையில் UPI முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது. Google Pay, PhonePe போன்ற மொபைல் ஆப்கள் வந்துவிட்டன. எனவே பொதுமக்கள் சிறிய கடை முதல் பெரிய மால்கள் வரை எங்கு சென்றாலும் UPI மூலம் பணத்தை செலுத்துகிறார்கள்.
இன்னும் சொல்லப்போனால் தற்போது பலரும் தங்களின் பாக்கெட்டுகளில் பணத்தை கூட எடுத்து செல்வதில்லை. செல்போனில் இருக்கும் மொபைல் ஆப்களை நம்பியே செல்கிறார்கள். அந்த அளவுக்கு வங்கி பணப் பரிவர்த்தனை டிஜிட்டல் மையமாக மாறிவிட்டது.
இந்நிலையில்தான், ஜனவரி 1 முதல் ரூ.500 வரையிலான UPI பரிவர்த்தனைக்கு SMS நிறுத்தப்படும் என HDFC வங்கி அறிவித்திருக்கிறது. அதேநேரம், மெயிலில் கொடுக்கப்படும் அலார்ட் தொடரும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது .
இந்நிலையில்தான், ஜனவரி 1 முதல் ரூ.500 வரையிலான UPI பரிவர்த்தனைக்கு SMS நிறுத்தப்படும் என HDFC வங்கி அறிவித்திருக்கிறது. அதேநேரம், மெயிலில் கொடுக்கப்படும் அலார்ட் தொடரும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது .