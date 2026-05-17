த.வெ.க.வுக்கு அவசரப்பட்டு ஆதரவளிக்க வேண்டாம்: அதிமுகவினருக்கு டி.டி.வி.தினகரன் எச்சரிக்கை!
தமிழக அரசியல் களம் தற்பொழுது புதிய திருப்பங்களை நோக்கி நகர்ந்து வரும் வேளையில், அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து முக்கியமான கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார். குறிப்பாக, அண்மையில் நடந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து அதிமுகவினருக்கு அவர் பகிரங்க எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பேசிய அவர், "அதிமுகவினர் யாரும் அவசரப்பட்டு த.வெ.க.வுக்கு தங்களது ஆதரவை அளிக்க வேண்டாம். கட்சித் தலைமைக்குக் கட்டுப்படாமல், சுயநல நோக்கோடு அல்லது அவசரப்பட்டு ஆதரவு கொடுத்தால், சம்பந்தப்பட்ட எம்.எல்.ஏ-க்கள் தகுதி நீக்கத்தை எதிர்கொள்ள நேரிடும்" என்று சுட்டிக்காட்டினார். மேலும், அரசியல் முடிவுகளை அவசரப்பட்டோ அல்லது கோபப்பட்டோ எடுக்கக் கூடாது என்றும், அவ்வாறு எடுக்கும் முடிவுகள் அவர்களுக்கே விபரீதமாக முடியும் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார்.
அதிமுகவில் மாவட்ட செயலாளர்கள் நீக்கம் மற்றும் உள்கட்சி பூசல்கள் தீவிரமடைந்து வரும் சூழலில், அக்கட்சியின் நிர்வாகிகள் மற்றும் எம்.எல்.ஏ-க்கள் த.வெ.க-வை நோக்கி நகர வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் வட்டாரத்தில் கிசுகிசுக்கப்படுகிறது. இதனைத் தடுக்கும் வகையிலும், அரசியல் சட்ட விதிகளின்படி ஏற்படும் பாதிப்புகளை நினைவூட்டும் வகையிலும் டி.டி.வி.தினகரனின் இந்த அறிக்கை அமைந்துள்ளது. இந்த எச்சரிக்கை தற்பொழுது தமிழக அரசியல் அரங்கில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
