  4. Don't Rush to Support TVK: TTV Dhinakaran Warns AIADMK Leaders of MLA Disqualification Risk
Last Updated : Sunday, 17 May 2026 (13:18 IST)

த.வெ.க.வுக்கு அவசரப்பட்டு ஆதரவளிக்க வேண்டாம்: அதிமுகவினருக்கு டி.டி.வி.தினகரன் எச்சரிக்கை!

தமிழக அரசியல் களம் தற்பொழுது புதிய திருப்பங்களை நோக்கி நகர்ந்து வரும் வேளையில், அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து முக்கியமான கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார். குறிப்பாக, அண்மையில் நடந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து அதிமுகவினருக்கு அவர் பகிரங்க எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
 
செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பேசிய அவர், "அதிமுகவினர் யாரும் அவசரப்பட்டு த.வெ.க.வுக்கு தங்களது ஆதரவை அளிக்க வேண்டாம். கட்சித் தலைமைக்குக் கட்டுப்படாமல், சுயநல நோக்கோடு அல்லது அவசரப்பட்டு ஆதரவு கொடுத்தால், சம்பந்தப்பட்ட எம்.எல்.ஏ-க்கள் தகுதி நீக்கத்தை எதிர்கொள்ள நேரிடும்" என்று சுட்டிக்காட்டினார். மேலும், அரசியல் முடிவுகளை அவசரப்பட்டோ அல்லது கோபப்பட்டோ எடுக்கக் கூடாது என்றும், அவ்வாறு எடுக்கும் முடிவுகள் அவர்களுக்கே விபரீதமாக முடியும் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார்.
 
அதிமுகவில் மாவட்ட செயலாளர்கள் நீக்கம் மற்றும் உள்கட்சி பூசல்கள் தீவிரமடைந்து வரும் சூழலில், அக்கட்சியின் நிர்வாகிகள் மற்றும் எம்.எல்.ஏ-க்கள் த.வெ.க-வை நோக்கி நகர வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் வட்டாரத்தில் கிசுகிசுக்கப்படுகிறது. இதனைத் தடுக்கும் வகையிலும், அரசியல் சட்ட விதிகளின்படி ஏற்படும் பாதிப்புகளை நினைவூட்டும் வகையிலும் டி.டி.வி.தினகரனின் இந்த அறிக்கை அமைந்துள்ளது. இந்த எச்சரிக்கை தற்பொழுது தமிழக அரசியல் அரங்கில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
ஒரே டிக்கெட்டில் 3 நாட்கள் திருப்பதி ஏழுமலையான் தரிசனம்: பக்தர்களுக்கு அரிய வாய்ப்பு!திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் 23-ஆம் தேதி முதல் 25-ஆம் தேதி வரை புகழ்பெற்ற 3 நாள் பவித்ரோற்சவ விழா மிக விமரிசையாக நடைபெற உள்ளது. இதற்கு முன்னதாக ஆகஸ்ட் 22-ஆம் தேதி மரக்கன்று பிரதிஷ்டையுடன் விழா தொடங்குகிறது.

டாஸ்மாக் கடைகளில் நள்ளிரவு மது விற்பனை: வெளி ஆட்களுக்கு ரூ.1,000 சம்பளம் என அதிர்ச்சி குற்றச்சாட்டு!தமிழகத்தில் அரசு மதுபானக் கடைகளான டாஸ்மாக் கடைகளின் செயல்பாடுகள் குறித்துப் பல்வேறு புகார்கள் தொடர்ந்து எழுந்து வரும் நிலையில், தற்பொழுது ஒரு புதிய அதிர்ச்சிகரமான குற்றச்சாட்டு வெளிவந்துள்ளது. அரசு நிர்ணயித்த நேரத்தைத் தாண்டி, இரவு நேரங்களில் வெளி ஆட்களைப் பணிக்கு அமர்த்தி கூடுதல் விலைக்கு மது விற்பனை செய்யப்படுவதாகப் பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.

தமிழக அரசியல் களம் தற்பொழுது புதிய திருப்பங்களை நோக்கி நகர்ந்து வரும் வேளையில், அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து முக்கியமான கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார். குறிப்பாக, அண்மையில் நடந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து அதிமுகவினருக்கு அவர் பகிரங்க எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இரவு 10 மணிக்குள் கடைகளை மூடவேண்டும்!. தமிழக அரசு அதிரடி உத்தரவு!..தமிழக முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்றவுடன் பல அதிரடியான அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறார்.

2 வருடங்கள் விஜயை விட்டுவிட வேண்டும்!.. பெரிய சவால்!.. ரஜினி சொன்ன அட்வைஸ்...நடிகர் விஜய் தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். இந்நிலையில், நடிகர் ரஜினிகாந்த் சமீபத்தில் முக ஸ்டாலினை சந்தித்து பேசியது சர்ச்சையானது.