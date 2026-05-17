அதிமுகவில் அதிரடி நடவடிக்கை: மொத்தம் 29 மாவட்ட செயலாளர்களை நீக்கினார் எடப்பாடி பழனிசாமி!
அதிமுக உட்கட்சி விவகாரங்களில் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடர்ந்து அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்த வகையில், கட்சியின் ஒழுங்கு நடவடிக்கையின் கீழ் தற்பொழுது 29 மாவட்ட செயலாளர்கள் பதவியிலிருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த அறிவிப்பு அதிமுக தொண்டர்கள் மற்றும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கட்சியின் வளர்ச்சிப் பணிகளில் தொய்வு மற்றும் உள்கட்சி ஒழுங்கீனம் போன்ற காரணங்களின் அடிப்படையில் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது. எடப்பாடி பழனிசாமியின் இந்த அதிரடிச் சீரமைப்பு நடவடிக்கை கடந்த சில வாரங்களாகவே தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. புதிய மாவட்ட செயலாளர்கள் நீக்கத்தின் மூலம், அதிமுகவில் இதுவரை மொத்தம் 29 மாவட்ட செயலாளர்கள் தங்களது பதவிகளை இழந்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சட்டமன்றத் தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் வகையில் கட்சியை அடிமட்ட அளவில் பலப்படுத்தவும், புதிய நிர்வாகிகளுக்கு வாய்ப்புகளை வழங்கவும் இந்த மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு வருவதாக அதிமுக தரப்பில் கூறப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், இந்த தொடர் நீக்கங்கள் உள்கட்சி பூசல்களை வெளிப்படுத்துவதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். வரும் நாட்களில் மேலும் சில முக்கிய நிர்வாகிகளின் பதவிகளிலும் மாற்றங்கள் வரலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
