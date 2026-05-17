  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. AIADMK Shake-up: Edappadi Palaniswami Removes 2 More District Secretaries, Total Count Reaches 29
Written By

அதிமுகவில் அதிரடி நடவடிக்கை: மொத்தம் 29 மாவட்ட செயலாளர்களை நீக்கினார் எடப்பாடி பழனிசாமி!

அதிமுக அதிரடி
Publish: Sun, 17 May 2026 (09:30 IST) Updated: Sun, 17 May 2026 (06:48 IST)
google-news
அதிமுக உட்கட்சி விவகாரங்களில் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடர்ந்து அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்த வகையில், கட்சியின் ஒழுங்கு நடவடிக்கையின் கீழ் தற்பொழுது 29 மாவட்ட செயலாளர்கள் பதவியிலிருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த அறிவிப்பு அதிமுக தொண்டர்கள் மற்றும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
கட்சியின் வளர்ச்சிப் பணிகளில் தொய்வு மற்றும் உள்கட்சி ஒழுங்கீனம் போன்ற காரணங்களின் அடிப்படையில் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது. எடப்பாடி பழனிசாமியின் இந்த அதிரடிச் சீரமைப்பு நடவடிக்கை கடந்த சில வாரங்களாகவே தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. புதிய மாவட்ட செயலாளர்கள் நீக்கத்தின் மூலம், அதிமுகவில் இதுவரை மொத்தம் 29 மாவட்ட செயலாளர்கள் தங்களது பதவிகளை இழந்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
சட்டமன்றத் தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் வகையில் கட்சியை அடிமட்ட அளவில் பலப்படுத்தவும், புதிய நிர்வாகிகளுக்கு வாய்ப்புகளை வழங்கவும் இந்த மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு வருவதாக அதிமுக தரப்பில் கூறப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், இந்த தொடர் நீக்கங்கள் உள்கட்சி பூசல்களை வெளிப்படுத்துவதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். வரும் நாட்களில் மேலும் சில முக்கிய நிர்வாகிகளின் பதவிகளிலும் மாற்றங்கள் வரலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

2 வருடங்கள் விஜயை விட்டுவிட வேண்டும்!.. பெரிய சவால்!.. ரஜினி சொன்ன அட்வைஸ்...

2 வருடங்கள் விஜயை விட்டுவிட வேண்டும்!.. பெரிய சவால்!.. ரஜினி சொன்ன அட்வைஸ்...நடிகர் விஜய் தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். இந்நிலையில், நடிகர் ரஜினிகாந்த் சமீபத்தில் முக ஸ்டாலினை சந்தித்து பேசியது சர்ச்சையானது.

விஜய்க்கு வாழ்த்து!. நான் வந்திருந்தாலும் ஜெயிச்சிருப்பேன்!.. ரஜினி திடீர் பேட்டி..

விஜய்க்கு வாழ்த்து!. நான் வந்திருந்தாலும் ஜெயிச்சிருப்பேன்!.. ரஜினி திடீர் பேட்டி..சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுக்கு பின் நடிகர் ரஜினி முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலினை சந்தித்ததும், விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற பின் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்காமல் இருந்ததும் சர்ச்சையானது.

விஜய் மீது எனக்கென்ன பொறாமை?!.. எம்.ஜி.ஆரை தாண்டிவிட்டார்!.. ரஜினி ஓப்பன் பேட்டி...

விஜய் மீது எனக்கென்ன பொறாமை?!.. எம்.ஜி.ஆரை தாண்டிவிட்டார்!.. ரஜினி ஓப்பன் பேட்டி...சட்டசபை தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானவுடன் நடிகர் ரஜினி திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலினை சந்தித்தார். மேலும், விஜய் முதல்வரானதற்கு அவர் வாழ்த்து சொல்லவில்லை..

அதிமுகவில் அதிரடி நடவடிக்கை: மொத்தம் 29 மாவட்ட செயலாளர்களை நீக்கினார் எடப்பாடி பழனிசாமி!

அதிமுகவில் அதிரடி நடவடிக்கை: மொத்தம் 29 மாவட்ட செயலாளர்களை நீக்கினார் எடப்பாடி பழனிசாமி!அதிமுக உட்கட்சி விவகாரங்களில் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடர்ந்து அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்த வகையில், கட்சியின் ஒழுங்கு நடவடிக்கையின் கீழ் தற்பொழுது 29 மாவட்ட செயலாளர்கள் பதவியிலிருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த அறிவிப்பு அதிமுக தொண்டர்கள் மற்றும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருச்சி கிழக்கில் முக ஸ்டாலின் போட்டி? ஜெயித்தால் அதிமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக திட்டமா?

திருச்சி கிழக்கில் முக ஸ்டாலின் போட்டி? ஜெயித்தால் அதிமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக திட்டமா?தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் கொளத்தூர் தொகுதி மற்றும் திமுகவின் தேர்தல் வியூகங்கள் குறித்த பல்வேறு விவாதங்களும் தகவல்களும் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வருகின்றன. திமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ ஒருவர் கொளத்தூர் தொகுதி மக்களை பற்றி விமர்சித்து பேசியதாக கூறப்படும் கருத்துக்கள் தற்பொழுது அரசியல் அரங்கில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளன.