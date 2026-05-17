தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் மட்டுமல்ல, களத்தில் குதித்த அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள்.. எல்லோரும் திருந்திட்டாங்க போல...

  4. Panruti AIADMK MLA Mohan Exposes Poor Construction Quality at Rs 5 Crore Government Hospital Built During DMK Regime
பண்ருட்டி அரசு மருத்துவமனை
Publish: Sun, 17 May 2026 (16:50 IST) Updated: Sun, 17 May 2026 (16:47 IST)
கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டியில் திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் சுமார் ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய அரசு மருத்துவமனைக் கட்டிடம் கட்டப்பட்டது. தற்பொழுது இந்த மருத்துவமனை கட்டிடத்தின் தரம் குறித்து பொதுமக்கள் மத்தியில் பல்வேறு புகார்கள் எழுந்த நிலையில், பண்ருட்டி தொகுதி அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்மோகன் அவர்கள் மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
 
இந்த ஆய்வின் போது மருத்துவமனையின் சுவர்கள் மற்றும் தூண்களின் தரம் மிகவும் மோசமாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இது குறித்து எம்.எல்.ஏ மோகன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "கட்டிடத்தின் சுவர்களில் சும்மா கையை வைத்தாலே சிமெண்ட் பூச்சுகள் அப்படியே பெயர்ந்து கீழே கொட்டுகின்றன. வெளியிலிருந்து பார்ப்பதற்கு அழகாக பெயிண்ட் அடித்து மறைத்து வைத்துள்ளார்கள். ஆனால், கட்டிடத்தின் உள்ளே என்ன நடந்துள்ளது என்றே தெரியவில்லை" என மிக கடுமையாக குற்றம் சாட்டினார்.
 
ஐந்து கோடி ரூபாய் மக்கள் வரிப்பணத்தில் கட்டப்பட்ட இந்த புதிய கட்டிடத்தின் தரம் இவ்வளவு மோசமாக இருக்கும் பட்சத்தில், நோயாளிகளும் பொதுமக்களும் இங்கு எப்படி அச்சமின்றி வந்து சிகிச்சை பெற முடியும் என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார். இந்த விவகாரத்தில் பெரும் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக தெரிவித்த அவர், கட்டிடத்தின் உறுதித்தன்மை குறித்துத் துறை சார்ந்த உயர் அதிகாரிகள் உடனடியாக ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.
 
 
