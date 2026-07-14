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Written By பாலகிருஷ்ணன்
Published By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Tuesday, 14 July 2026 (14:59 IST)

தவெகவை தோற்கடிக்க இது ஒன்னுதான் வழி!.. திமுக - அதிமுக இணைகிறதா?!...

stalin palanisamy vijay
Written By: பாலகிருஷ்ணன்
Published By: பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (15:04 IST)
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கடந்த 60 வருட காலமாகவே அதிமுகவும், திமுகவும் எதிரணியாக செயல்பட்டு வருவதுதான் தமிழக அரசியல். அதிமுக திமுகவை திட்டும். திமுக அதிமுகவை திட்டும். திமுகவை எதிர்த்து போட்டியாக எம்ஜிஆர் துவங்கியதுதான் அதிமுக. எம்ஜிஆருக்கு பின் வந்த ஜெயலலிதாவும் திமுகவை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து வந்தார். இன்னும் சொல்லப்போனால் திமுகவை தீய சக்தி என முதலில் விமர்சித்தவர் ஜெயலலிதாதான்.

தமிழகத்தில் ஒன்று அதிமுக ஆட்சிக்கு வரும்.. இல்லையென்றால் திமுக ஆட்சிக்கு வரும்.. இப்படி இரண்டு கட்சிகளில் ஏதேனும் ஒன்று மட்டுமே மாறி மாறி ஆட்சிக்கு வந்த நிலையில் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கிய நடிகர் விஜய் நடந்து முடிந்த நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். இது இரண்டு கட்சிகளுக்கும் பேரதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது. சரியான எதிரியை கணிக்க தவறிவிட்டோம் என திமுக தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறது.

திமுகவிடம் கூட்டணி கட்சிகள் இல்லாமல் 59 எம்எல்ஏக்கள் மட்டுமே இருக்கிறார்கள். அதிமுகவிட 47 எம்.எல்.ஏக்கள் மட்டுமே இருக்கிறார்கள். ஒரு பக்கம் அதிமுகவிலிருந்து ஏற்கனவே ஆறு எம்.எல்.ஏக்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைந்துவிட்டன. ஒருபக்கம் தவெகவுக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்காத போது திமுக ஆதரவுடன் அதிமுக ஆட்சியமைக்கும் முயற்சியும் நடந்ததாக சிவி சண்முகமே செய்தியாளர்களிடம் கூறினார். இது அந்த இரண்டு கட்சிகளின் மக்களுக்குள்ள இமேஜ் குறைந்திருருக்கிறது.

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இதைப்பயன்படுத்தி அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளையும் சேர்த்து விமர்சிக்க துவங்கியிருக்கிறார் முதல்வர் விஜய். திமுக தீய சக்தி என்றும் அதிமுகவை தீர்ந்து போன சக்தி என்றும் சொல்லி வருகிறார். இது இரண்டு கட்சிகளுக்கும் கோபத்தை ஏற்படுத்த இரண்டு இரண்டு கட்சியினருமே தவெகவையும், விஜயையும் விமர்சித்து வருகிறார்கள்.
இப்படியே போனால் நமக்கு அரசியல் எதிர்காலம் இல்லாமல் போய்விடும் என பயப்படும் அதிமுகவும், திமுகவும் வரும் காலத்தில் ஒன்றாக இணைந்து தேர்தலை சந்திக்கலாம் என அரசியல் விமர்கர்கள் சொல்லி வருகிறார்கள்..

சமீபத்தில் கூட பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்க திமுக விரும்புகிறது என்கிற செய்தி வெளியானது. மேலும், விஜய்க்கு மக்களிடம் ஆதரவு அதிகரித்துள்ள நிலையில் அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளும் சேர்ந்து ஓரணியில் போட்டியிட்டால் மட்டுமே தவெகவை வீழ்த்த முடியும் என இரண்டு கட்சிகளும் உணர்ந்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. எனவே இனிவரும் தேர்தலில் தமிழக மக்கள் எதிர்பார்த்திராத அரசியல் மாற்றங்கள் நிகழலாம் என கணிக்கப்படுகிறது. தவெக என்ற மிகப்பெரிய பலம் பொருந்திய கட்சியை இவர்களால் வெற்றி பெற முடியாது என உணர்ந்து கொண்டனர். அதனால்தான் திமுக - அதிமுக கூட்டணி உருவாகிறது என பிரபல பத்திரிக்கையாளர் சவுக்கு சங்கர் கூறியது குறிப்பிடத்தக்கது.
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பாலகிருஷ்ணன்

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