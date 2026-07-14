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அமலாக்க துறைக்கு எதிரான வழக்கை வாபஸ் பெற்றார் ஐசரி கணேஷ்! என்ன காரணம்?
கல்வியாளர் ஐசரி கணேஷ், அமலாக்கத் துறைக்கு எதிராகத் தாக்கல் செய்திருந்த மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வாபஸ் பெற்றுக்கொண்டார்.
கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டில், திருவள்ளூரில் உள்ள மருத்துவக் கல்லூரிக்கு அனுமதி பெறுவதற்காக, அப்போதைய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கருக்கு லஞ்சம் கொடுத்ததாக ஐசரி கணேஷ் மற்றும் விஜயபாஸ்கர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை வழக்குப்பதிவு செய்தது. இதன் அடிப்படையில் அமலாக்கத் துறையும் வழக்கு தொடர்ந்தது.
லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையின் விசாரணையில் போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை என்று கூறி, அந்த வழக்கு முடித்து வைக்கப்பட்டு ஊழல் கண்காணிப்பு ஆணையத்திடம் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டதாக ஐசரி கணேஷ் தனது மனுவில் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார். எனவே, அந்த வழக்கின் அடிப்படையில் தொடரப்பட்ட அமலாக்கத் துறை வழக்கையும் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று அவர் கோரியிருந்தார்.
இந்த மனு, விசாரணைக்கு வந்தபோது, லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை தாக்கல் செய்த அறிக்கையை விசாரணை நீதிமன்றம் இன்னும் ஏற்கவில்லை என்பது தெரியவந்தது. விசாரணை நீதிமன்றம் அந்த அறிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டு உத்தரவு பிறப்பித்த பிறகே, இந்த மனுவைத் தாக்கல் செய்ய முடியும் என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர். இதனை ஏற்றுக்கொண்ட ஐசரி கணேஷ் தரப்பினர், வழக்கை வாபஸ் பெறுவதாக அறிவித்தனர். நீதிபதிகள் அந்த மனுவை வாபஸ் பெற அனுமதித்து, வழக்கை தள்ளுபடி செய்தனர்.
Edited by Siva