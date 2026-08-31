220 பேர கண்டுபிடிச்சுட்டோம்!. 84 பேரை தொடர்புகொள்ள முடியல!.. ஆதவ் அர்ஜுனா தகவல்...
மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு நேபாளத்தில் திடீரென ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக பலரும் தங்களின் வீடுகளை இழந்தனர். மேலும் கட்டிடங்களும், கார் மற்றும் ஏராளமான கனரக வாகனங்களும் வெள்ளத்தில் வாரிச்சுருட்டி அடித்து செல்லப்பட்டன. இந்த வெள்ளப்பெருக்கில் 500க்கும் மேற்பட்டோர் இறந்துவிட்டதாகவும், இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோரை காணவில்லை என சொல்லப்படுகிறது..
நேபாளத்திற்கு சுற்றுலா சென்ற நபர்களில் இந்தியர்களும் அடக்கம். அதேபோல் நிறைய தமிழர்களும் நேபாளத்திற்கு சென்றிருந்தார்கள். அவர்களின் 20 பேர் மீட்கப்பட்டு விமானம் மூலம் சென்னை கொண்டுவரப்பட்டனர்.
இது தொடர்பாக இன்று சட்டசபையில் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தமிழ்நாட்டிலிருந்து 350 பேர் யாத்திரை சென்றுள்ளனர்.. அதில் 220 பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர். 84 பேரை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை.. தமிழர்களை மீட்பது குறித்து திபெத், சீனா அரசுடன் இணைந்து மத்திய அரசு செயல்படுகிறது.. தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களின் பாதுகாப்பை தமிழ்நாடு அரசு கண்காணித்து வருகிறது.. காணாமல் போனவர்களின் உறவினர்கள் நேபாளம் செல்ல விரும்பினால் ஏற்பாடு செய்யப்படும்’ எனவும் அவர் கூறினார்..
இது தொடர்பாக இன்று சட்டசபையில் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தமிழ்நாட்டிலிருந்து 350 பேர் யாத்திரை சென்றுள்ளனர்.. அதில் 220 பேர் மீட்கப்பட்டுள்ளனர். 84 பேரை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை.. தமிழர்களை மீட்பது குறித்து திபெத், சீனா அரசுடன் இணைந்து மத்திய அரசு செயல்படுகிறது.. தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களின் பாதுகாப்பை தமிழ்நாடு அரசு கண்காணித்து வருகிறது.. காணாமல் போனவர்களின் உறவினர்கள் நேபாளம் செல்ல விரும்பினால் ஏற்பாடு செய்யப்படும்’ எனவும் அவர் கூறினார்..