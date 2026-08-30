நேபாள பேரிடர்.. பேருந்தில் பயணம்.. திடீரென எதிரே வந்த வெள்ளம்.. 500 படிகள் ஏறி தப்பித்த இந்திய தம்பதி..
நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட பயங்கர வெள்ளத்தில் இருந்து இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த அமெரிக்க தம்பதி உயிர் தப்பிய சம்பவம் அதிர்ச்சியையும் நெகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சான் பிரான்சிஸ்கோ பே ஏரியாவை சேர்ந்த அஞ்சனா ராஜா மற்றும் பட்டாபிராமன் வெங்கடேசன் ஆகியோர் முதல் முறையாக திபெத் புனித பயணம் மேற்கொண்டிருந்தனர். நேபாளத்தின் ரசுவா மாவட்டத்தில், சீன எல்லையை நோக்கி பேருந்தில் சென்றுகொண்டிருந்தபோது திடீரென மலைப்பகுதியில் இருந்து வெள்ளநீரும் சேறும் பாறைகளும் வேகமாக பாய்ந்து வந்தன.
அதை பார்த்த அஞ்சனாவுக்கு தாங்கள் உயிர் பிழைப்போம் என்ற நம்பிக்கையே இல்லாமல் போனது. பேருந்தின் ஓட்டுநர் உள்ளிட்டோர் உடனடியாக வெளியே குதித்ததை பார்த்ததும், இருவரும் பேருந்திலிருந்து குதித்து ஓடினர். அஞ்சனா தனது கணவரின் சட்டையை பிடித்துக்கொண்டு, “ஓடு” என்று கூறியபடி அவரை உயரமான பகுதிக்கு அழைத்துச் சென்றார்.
சில நொடிகளில் அவர்கள் சுமார் 500 படிகள் ஏறி மலையின் மேல்பகுதியை அடைந்தனர். பாதை முழுவதும் சேறும், வழுக்கும் கற்களும் இருந்ததால் ஒவ்வொரு அடியும் ஆபத்தானதாக இருந்தது. அவர்கள் கண்முன்னே வீடுகள் இடிந்து விழுவதையும், மக்கள் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்படுவதையும் பார்த்தனர்.
இரவு முழுவதும் உள்ளூர் மக்களுடன் ஆட்டுக்கொட்டகையில் தஞ்சமடைந்த தம்பதி, மறுநாள் ஹெலிகாப்டர் மூலம் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டனர். பேரழிவில் இருந்து தப்பித்தது தங்களுக்கு ஒரு அதிசயம் என்று வெங்கடேசன் கூறினார். இந்த சம்பவம் வாழ்க்கையின் மதிப்பை புதிய கோணத்தில் உணர வைத்ததாகவும் தம்பதி தெரிவித்துள்ளனர்.
Edited by Siva