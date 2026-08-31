நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கி 903 பேர் மரணம்!. 149 இந்தியர்கள் மீட்பு!...
சில நாட்களுக்கு முன்பு வடக்கு நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப் பெருக்கு காரணமாக மக்கள் வசித்த வீடுகள், கட்டிடங்கள், சிறிய கார் முதல் கனராக வாகனங்கள் வரை பல வாகனங்களும் நீரில் அடித்து செல்லப்பட்டன. இமயமலை பகுதியில் உருவான பனிச்சரிவு காரணமாக இப்படி வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது..
நேபாளம் ஒரு சுற்றுலா தளம் என்பதால் அந்த நாட்டிற்கு இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் இருந்தும் சுற்றுலா செல்கிறார்கள். அதுபோலவே சம்பவம் நடந்த அன்றும் பல நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் அங்கே சுற்றுலா சென்றிருந்தனர். அதில் தமிழர்களும் அடக்கம்./ 300க்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் பல குழுக்களாக அங்கே சுற்றுலா சென்றுள்ளனர்.
முதல் கட்டமாக அவர்களில் 20 பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு விமான மூலம் சென்னை அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். மற்றவர்களை மீட்கும் பணியில் தமிழக அரசு ஈடுபட்டிருக்கிறது.. அதேபோல் 149 இந்தியர்கள் மீட்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஒருபக்கம் நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கி இதுவரை 903 பேர் உயிரிழந்துவிட்டதாக நேபாள அரசு அறிவித்திருக்கிறது..
அதேபோல் 4247 பேர் காணாமல் போய்விட்டதாக அந்த நாடு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது. அவர்களின் நிலை என்னவானது என்பது தெரியவில்லை. தற்போது அங்கு மீட்பு பணிகள் மிகவும் வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.
முதல் கட்டமாக அவர்களில் 20 பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு விமான மூலம் சென்னை அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். மற்றவர்களை மீட்கும் பணியில் தமிழக அரசு ஈடுபட்டிருக்கிறது.. அதேபோல் 149 இந்தியர்கள் மீட்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஒருபக்கம் நேபாள வெள்ளத்தில் சிக்கி இதுவரை 903 பேர் உயிரிழந்துவிட்டதாக நேபாள அரசு அறிவித்திருக்கிறது..
அதேபோல் 4247 பேர் காணாமல் போய்விட்டதாக அந்த நாடு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது. அவர்களின் நிலை என்னவானது என்பது தெரியவில்லை. தற்போது அங்கு மீட்பு பணிகள் மிகவும் வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.