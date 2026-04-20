திங்கள், 20 ஏப்ரல் 2026
Written By Mahendran
Last Updated : திங்கள், 20 ஏப்ரல் 2026 (15:43 IST)

ரஜினி கமல் முதல்வரானா ஓகேவா?.. விஜய் வரக்கூடாதா?!.. பிரகாஷ்ராஜை கிழிக்கும் அம்பிகா!..

திரைத்துறையிலிருந்து பலரும் அரசியலுக்கு வந்திருந்தாலும் எம்ஜிஆருக்கு பின் அதிக கூட்டம் கூடுவது விஜய்க்கு என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். விஜய் எங்கு சென்றாலும் அவரை பார்க்க பொதுமக்களும், விஜய் ரசிகர்களும், பெண்களும் கூடி விடுகிறார்கள். அதிலும் சில பெண்கள் கைக்குழந்தைகளைவிட தூக்கிக் கொண்டு விஜயை பார்க்க வந்துவிடுகிறார்கள்.

விஜயை எப்படியாவது நேரில் ஒருமுறை பார்த்து விட வேண்டும் என்பதே அவர்களின் ஆசையாக இருக்கிறது. இது போன்ற தனது ரசிகர்களை நம்பியே அரசியல் கட்சி துவங்கியிருக்கிறார் விஜய்.. துணிச்சலோடு வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் 233 தொகுதிகளில் அவரின் தமிழக வெற்றி கழகம் தனித்துப் போட்டியிடுகிறது..

சினிமா துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்த விஜய்க்கு திரைதுறையில் பெரிய ஆதரவு இல்லை.. சீனியர் நடிகர்களான ரஜினி, கமல் பட திமுகவின் ஆதவாளராகவே செயல்படு வருகிறார்கள்.
ஒருபக்கம், நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் விஜய்க்கு எதிராகவும், திமுகவுக்கு ஆதரவாகவும் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்.. விஜய்க்கு அரசியல் அனுபவமும் இல்லை.. சினிமாவில் வேண்டுமானால் அவர் முதல்வராகலாம். நிஜத்தில் முடியாது.. என்னுடைய அளவுக்கு கூட விஜய் அரசியல் பேசவில்லை.. நடிகரிடம் நாட்டை கொடுக்க முடியாது’ என பல விமர்சனங்களை விஜயின் மீது வைத்தார் பிரகாஷ்ராஜ்..

இந்நிலையில், பிரகாஷ்ராஜுக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள நடிகை அம்பிகா ‘மிஸ்டர் பிரகாஷ்ராஜ்.. ஏழையாக இருந்து பணக்காரணாக மாற ஒரு பாட்டு போதும்.. முழுபடமும் தேவையில்லை.. அண்ணாதுரை, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா, கலைஞர், என்டி ராமராவ், ஏன் நமது முதலமைச்சர், துணை முதல்வர் இவர்கள் யாரும் சினிமாக்காரங்க இல்லையா? ஒருவேளை உங்களுக்கு கமல் சாரோ அல்லது ரஜினி சாரோ முதலமைச்சரான ஓகேவா?.. உங்களுக்கு பொறாமையா? இல்ல வருத்தமா?’ என கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்.

வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லையா?!.. இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஓட்டு போடலாம்!...தமிழகத்தில் சட்டபை தேர்தல் வருகிற 23ம் தேதி 234 தொகுதிகளிலும் ஒரே கட்டமாக நடைபெறவிருக்கிறது.

ஏர்டெல் அதிகரித்து கொடுத்த அதிர்ச்சி.. பிஎஸ்என்எல் குறைத்து கொடுத்த அதிர்ச்சி.. பாவம் பயனாளிகள்..!இந்திய அரசுக்கு சொந்தமான பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம், தனது பிரபலமான 107 மற்றும் 197 ரூபாய் ப்ரீபெய்ட் பிளான்களின் செல்லுபடி காலத்தை மீண்டும் குறைத்துள்ளது. 2026-ம் ஆண்டின் புதிய கட்டண உயர்வின் ஒரு பகுதியாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கைத்தறி புடவை.. டெம்பிள் ஜூவல்லரி.. கணவர் முகேஷ் அம்பானியின் பிறந்த நாளை கொண்டாடிய நீடா அம்பானி..!ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தலைவர் முகேஷ் அம்பானியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அம்பானி குடும்பத்தினர் மும்பையில் உள்ள சித்திவிநாயகர் கோயிலுக்கு சென்று தரிசனம் செய்தனர். இந்த நிகழ்வில், முகே ஷ அம்பானியின் மனைவி நீடா அம்பானி, சிவப்பு நிற புடவையில் தேவதை போல காட்சியளித்தார். கைத்தறியில் நெய்யப்பட்ட மலர் வேலைப்பாடுகள் கொண்ட அந்த புடவைக்கு இணையாக அவர் அணிந்திருந்த நகைகள் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தன.

விவாகரத்து வழக்கு!. விஜயை வீடியோ காலில் ஆஜராக நீதிமன்றத்தம் உத்தரவு!..தமிழ் சினிமாவில் பிரபலமானதாக நடிகராக இருப்பவர் விஜய். 1999ம் வருடம் இலங்கையை சேர்ந்த சங்கீதா என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார்.

நாளையுடன் பிரச்சாரம் ஓவர்!.. சூடுபிடிக்கும் இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரம்!..2026 சட்டசபை தேர்தல் வருகிற 23ம் தேதி தமிழகத்தில் நடைபெறவிருக்கிறது. 234 தொகுதிகளுக்கும் மொத்தம் 4023 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள் .

