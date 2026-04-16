ஜனநாயகன் லீக்!.. விஜய் மீண்டும் நடிப்பது உண்மையா?!.. நடப்பது என்ன?..
கே.வி.என் புரடெக்ஷன் தயாரிப்பில் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய், மமீதா பைஜூ, பூஜா ஹெக்டே உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய இடத்தில் உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன்.
பொங்கலை முன்னிட்டு கடந்த ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி ரிலீஸ் என அறிவித்தார்கள்.. ஆனால் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காததால் படம் வெளியாகவில்லை..
தற்போது படம் மறுத்தணிக்கையில் இருக்கிறது. ஆனால் இப்போது வரை படத்திற்கு தணிக்கை அதிகாரிகள் சான்றிதழ் கொடுக்கவில்லை.. எனவே எப்போது வெளியாகும் என்பது தெரியவில்லை.. தேர்தல் முடிவுக்கு பின்னரே இப்படம் வெளியாகும் என பலரும் சொல்கிறார்கள்.
இந்நிலையில்தான், சில நாட்களுக்கு முன்பு ஜனநாயகன் முழு படமும் சில இணையதளங்களில் லீக் ஆகி படக்குழுவினருக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்தது. இதையடுத்து படத்தை விரைவில் வெளியிடும் முயற்சியில் தயாரிப்பாளர் இறங்கியிருப்பதாக செய்திகள் வெளியானது..
ஒருபக்கம் ஜனநாயகன் லீக் ஆனதால் தயாரிப்பாளருக்கு பல கோடிகள் நஷ்டம் என்பதால் கண்டிப்பாக அதே தயாரிப்பாளருக்கு விஜய் இன்னொரு படம் நடித்துக் கொடுக்கப்போகிறார் என்கிற செய்தியும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. பல ஊடகங்களிலும் இந்த செய்திகள் வெளியானது.ஆனால் உண்மையில் இப்போது வரை தயாரிப்பாளருக்கு விஜய் தரப்பு அப்படி ஒரு வாக்குறுதியை கொடுக்கவில்லை என்கிறார்கள் விபரம் அறிந்தவர்கள்.
அது கூட பரவாயில்லை.. ஜனநாயகன் லீக் ஆனது தொடர்பாக கூட விஜய் தயாரிப்பாளரை கூப்பிட்டு எதுவும் பேசவில்லையாம்.. அப்படி இருக்க அதே தயாரிப்பாளருக்கு இன்னொரு படம் விஜய் நடித்து கொடுக்கப்போகிறார் என்கிற செய்தி முற்றிலும் வதந்தி என்கிறார்கள்..