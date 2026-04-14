செவ்வாய், 14 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Updated : செவ்வாய், 14 ஏப்ரல் 2026 (11:12 IST)

ஜனநாயகன் ஏப்ரல் 24-ல் தியேட்டரில் ரிலீஸாவது உண்மையா?.. நடப்பது என்ன?..

கே.வி.என் நிறுவனம் தயாரிப்பில் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்து உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன்.கடந்த ஜனவரி 9ம் தேதி இந்த படம் வெளியாகவிருந்தது. ஆனால், தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்காததால் படம் வெளியாகவில்லை. படத்தின் தயாரிப்பாளர் நீதிமன்றம் சென்று ஒரு மாத காலமாகியும் எதுவும் நடக்காமல் வழக்கை வாபஸ் வாங்கி மீண்டும் மறுதணிக்கைக்கும் விண்ணப்பித்தார்..

படத்தில் தேர்தல் தொடர்பான காட்சிகள் இருந்ததால் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் இந்த படத்தை பார்க்க வேண்டும் என தணிக்கை அதிகாரிகள் கூறிவிட்டனர். இந்நிலையில்தான் ஜனநாயகன் முழு படமும் இணையத்தில் லீக் ஆனது. பலரும் அதை டவுன்லோட் செய்து பார்த்துவிட்டனர்.. இது படக்குழுவிற்கு பேரதிர்ச்சியை கொடுத்தது.

இதனால் படத்தின் தயாரிப்பாளருக்கு கடுமையான நஷ்டம் ஏற்படும் எனத் தெரிகிறது. இந்நிலையில், ஜனநாயகன் படம் வருகிற 24-ஆம் தேதியன்று வெளியிடும் முயற்சியில் தயாரிப்பாளர் இறங்கியிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. வினியோகஸ்தர்களுடன் விரைவில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவிருப்பதாகவும், அதன்பின் ஓடிடி நிறுவனத்துடன் பேசி எல்லாம் சரியாக நடந்தால் வருகிற 24-ம் தேதி ஜனநாயகன் படத்தை வெளியிட தயாரிப்பாளர் முடிவெடுத்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியானது. இது விஜய் ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது.

ஆனால் இது நடப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என்கிறார்கள் சிலர்.. ஏனெனில் படத்திற்கு இப்போது வரை தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைக்கவில்லை.. தேர்தல் அதிகாரிகள் யாரும் படத்தை பார்க்கவில்லை.. எப்போது பார்க்கிறோம் என்று கூட அவர்கள் சொல்லவில்லை. எனவே அவர்கள் படத்தை பார்த்து முடித்து, தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைத்து படம் எப்போது வெளியாகும் என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது. எப்படி பார்த்தாலும் இந்த திரைப்படம் மே அல்லது ஜூன் மாதம்தான் வெளியாகும் என்கிறார்கள் விவரம் அறிந்தவர்கள்..

ஜனநாயகன் லீக்!. நஷ்டத்தை ஈடுகட்ட விஜய் எடுத்த முடிவு?..

ஜனநாயகன் லீக்!. நஷ்டத்தை ஈடுகட்ட விஜய் எடுத்த முடிவு?..கே.வி.என் நிறுவனம் தயாரிப்பில் விஜய் நடித்த திரைப்படம் ஜனநாயகன்

ரஜினி படத்திலிருந்து விலகிய சிபி சக்ரவர்த்தி?!. இயக்குனர் யார் தெரியுமா?..

ரஜினி படத்திலிருந்து விலகிய சிபி சக்ரவர்த்தி?!. இயக்குனர் யார் தெரியுமா?..தக் லைப் படத்தை தயாரித்த வகையில் கமல் நஷ்டமடைந்ததால் அவருக்கு உதவ முடிவெடுத்த ரஜினி ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனத்திற்கு இரண்டு படங்கள் நடித்துக் கொடுக்க முடிவு செய்தார்,.

24 நாட்களில் 1712 கோடி வசூல்!.. பாக்ஸ் ஆபிசில் அதகளம் செய்த துரந்தர் 2..

24 நாட்களில் 1712 கோடி வசூல்!.. பாக்ஸ் ஆபிசில் அதகளம் செய்த துரந்தர் 2..பாலிவுட் இயக்குனர் ஆதித்யா தார் இயக்கி ரன்வீர் கபூர், சாரா அர்ஜூன், அக்‌ஷய் கண்ணா, மாதவன் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து போன வருடம் வெளியான துரந்தர் திரைப்படம் 1000 கோடி வரை வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது.

ஜனநாயகன் லீக் விவகாரம்!. 6 பேர் கைது!.. 30 இணையதளங்கள் முடக்கம்!...

ஜனநாயகன் லீக் விவகாரம்!. 6 பேர் கைது!.. 30 இணையதளங்கள் முடக்கம்!...ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் விஜய், பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ, பிரகாஷ்ராஜ் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து உருவான திரைப்படம் ஜனநாயகன்.

நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்தாலும் வசூலை அள்ளும் எல்.ஐ.கே!... 3 நாள் வசூல் அப்டேட்!..

நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்தாலும் வசூலை அள்ளும் எல்.ஐ.கே!... 3 நாள் வசூல் அப்டேட்!..விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன், கீர்த்தி ஷெட்டி, எஸ்.ஜே.சூர்யா ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்து கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வெளியான திரைப்படம் எல்.ஐ.கே.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com