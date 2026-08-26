ஸ்டாலின்தான் சிறந்த முதலமைச்சர்!.. கரப்பான் பூச்சி கட்சி அபிஜித் தீப்கே கருத்து!...
கலைஞர் கருணாநிதிக்கு பின் திமுகவை அவரது மகன் முக ஸ்டாலின் வழிநடத்தி வருகிறார். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்றதால் முக ஸ்டாலின் முதல் முறையாக முதலமைச்சர் பதவியில் அமர்ந்தார். கடந்த திமுக ஆட்சியில் பல திட்டங்களும் தமிழகத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. அதேபோல் பல விமர்சனங்களும் அந்த கட்சி மீது எழுந்தது. குறிப்பாக திமுக ஆட்சியில் நிறைய ஊழல் நடைபெற்றதாக தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் ஜோசப் விஜய், அதிமுக, பாஜக போன்ற எதிர்கட்சிகள் தொடர்ந்து கூறி வந்தனர்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளரிடம் தோல்வியடைந்தார். எனவே, அவரால் சட்டசபைக்கு கூட வர முடியவில்லை.
இந்நிலையில், இந்தியாவின் சிறந்த முதலமைச்சர்களில் ஸ்டாலினும் ஒருவர் என கரப்பான் பூச்சி கட்சியின் தலைவர் அபிஜித் தீப்கே கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார். தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்திய ஸ்டாலின், கல்வி மற்றும் சுகாதாரத் துறையில் மறு சீரமைப்புகளை மேற்கொண்டு அந்த துறைகளை மேம்படுத்திய பினராய் விஜயன் மற்றும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஆகியோர்தான் இந்தியாவின் சிறந்த முதலமைச்சர்கள் என கூறியிருக்கிறார்.
இந்நிலையில், இந்தியாவின் சிறந்த முதலமைச்சர்களில் ஸ்டாலினும் ஒருவர் என கரப்பான் பூச்சி கட்சியின் தலைவர் அபிஜித் தீப்கே கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார். தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்திய ஸ்டாலின், கல்வி மற்றும் சுகாதாரத் துறையில் மறு சீரமைப்புகளை மேற்கொண்டு அந்த துறைகளை மேம்படுத்திய பினராய் விஜயன் மற்றும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஆகியோர்தான் இந்தியாவின் சிறந்த முதலமைச்சர்கள் என கூறியிருக்கிறார்.