  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. abhijeet deepke said stalin is the best cm
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (09:29 IST)

ஸ்டாலின்தான் சிறந்த முதலமைச்சர்!.. கரப்பான் பூச்சி கட்சி அபிஜித் தீப்கே கருத்து!...

mk stalin
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (09:33 IST)
google-news
கலைஞர் கருணாநிதிக்கு பின் திமுகவை அவரது மகன் முக ஸ்டாலின் வழிநடத்தி வருகிறார். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்றதால் முக ஸ்டாலின் முதல் முறையாக முதலமைச்சர் பதவியில் அமர்ந்தார். கடந்த திமுக ஆட்சியில் பல திட்டங்களும் தமிழகத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. அதேபோல் பல விமர்சனங்களும் அந்த கட்சி மீது எழுந்தது. குறிப்பாக திமுக ஆட்சியில் நிறைய ஊழல் நடைபெற்றதாக தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் ஜோசப் விஜய், அதிமுக, பாஜக போன்ற எதிர்கட்சிகள் தொடர்ந்து கூறி வந்தனர்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளரிடம் தோல்வியடைந்தார். எனவே, அவரால் சட்டசபைக்கு கூட வர முடியவில்லை.

இந்நிலையில், இந்தியாவின் சிறந்த முதலமைச்சர்களில் ஸ்டாலினும் ஒருவர் என கரப்பான் பூச்சி கட்சியின் தலைவர் அபிஜித் தீப்கே கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார். தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்திய ஸ்டாலின், கல்வி மற்றும் சுகாதாரத் துறையில் மறு சீரமைப்புகளை மேற்கொண்டு அந்த துறைகளை மேம்படுத்திய பினராய் விஜயன் மற்றும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஆகியோர்தான் இந்தியாவின் சிறந்த முதலமைச்சர்கள் என கூறியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
நச்சு பழங்கள், விதை விற்பனை.. அமேசான், ஸ்விக்கி இன்ஸ்டாமார்ட் உரிமங்கள் ரத்து.. அதிரடி நடவடிக்கை..

தவெக எம்.எல்.ஏக்களை விலைக்கு வாங்க முடியாதா?!.. சட்டசபையில் செங்கோட்டையன் Vs பழனிச்சாமி மோதல்...

தவெக எம்.எல்.ஏக்களை விலைக்கு வாங்க முடியாதா?!.. சட்டசபையில் செங்கோட்டையன் Vs பழனிச்சாமி மோதல்...தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைக்க மேலும் 8 எம்.எல்.ஏக்கள் தேவைப்பட்டபோது திமுக கூட்டணியில் இருந்த கட்சிகள் அந்த கட்சிக்கு ஆதரவு கொடுத்தன

ஹார்மூஸில் மறுபடியும் கண்ணிவெடி வெச்சா!.. டொனால்ட் டிம்ரப் கடும் எச்சரிக்கை!...

ஹார்மூஸில் மறுபடியும் கண்ணிவெடி வெச்சா!.. டொனால்ட் டிம்ரப் கடும் எச்சரிக்கை!...ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக்கொள்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அமெரிக்கா அந்த நாட்டின் மீது போரை தொடங்கியது. அமெரிக்காவுடன் இஸ்ரேலும் சேர்ந்து ஈரானை தாக்கியது.

ஸ்டாலின்தான் சிறந்த முதலமைச்சர்!.. கரப்பான் பூச்சி கட்சி அபிஜித் தீப்கே கருத்து!...

ஸ்டாலின்தான் சிறந்த முதலமைச்சர்!.. கரப்பான் பூச்சி கட்சி அபிஜித் தீப்கே கருத்து!...கலைஞர் கருணாநிதிக்கு பின் திமுகவை அவரது மகன் முக ஸ்டாலின் வழிநடத்தி வருகிறார்.

நச்சு பழங்கள், விதை விற்பனை.. அமேசான், ஸ்விக்கி இன்ஸ்டாமார்ட் உரிமங்கள் ரத்து.. அதிரடி நடவடிக்கை..

நச்சு பழங்கள், விதை விற்பனை.. அமேசான், ஸ்விக்கி இன்ஸ்டாமார்ட் உரிமங்கள் ரத்து.. அதிரடி நடவடிக்கை..நச்சுத்தன்மை கொண்ட ஊமத்தங்காய் பழங்கள் மற்றும் விதைகளை ஆன்லைன் மூலம் விற்பனை செய்ததாக கூறி, முன்னணி இ-காமர்ஸ் நிறுவனங்களுக்கு எதிராக கர்நாடக அரசு அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

ரகசியமாக ரஷ்யாவுக்கு சென்ற சிஐஏ-வின் இயக்குநர் ஜான் ராட்க்ளிஃப்.. மாஸ்கோவில் நடந்தது என்ன?

ரகசியமாக ரஷ்யாவுக்கு சென்ற சிஐஏ-வின் இயக்குநர் ஜான் ராட்க்ளிஃப்.. மாஸ்கோவில் நடந்தது என்ன?அமெரிக்க உளவு அமைப்பான சிஐஏ-வின் இயக்குநர் ஜான் ராட்க்ளிஃப், ரஷ்ய அதிகாரிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக திடீர் பயணமாக மாஸ்கோ சென்றுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த ரகசிய பயணம், ரஷ்யா–உக்ரைன் இடையேயான போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர அமெரிக்கா மேற்கொண்டு வரும் முயற்சிகளுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.