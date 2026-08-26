  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Karnataka Suspends Food Licences Over Online Sale of Toxic Datura Fruits and Seeds
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 26 August 2026 (09:17 IST)

நச்சு பழங்கள், விதை விற்பனை.. அமேசான், ஸ்விக்கி இன்ஸ்டாமார்ட் உரிமங்கள் ரத்து.. அதிரடி நடவடிக்கை..

ஊமத்தங்காய்
Written By: SIVA
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (09:17 IST)
google-news
நச்சுத்தன்மை கொண்ட ஊமத்தங்காய் பழங்கள் மற்றும் விதைகளை ஆன்லைன் மூலம் விற்பனை செய்ததாக கூறி, முன்னணி இ-காமர்ஸ் நிறுவனங்களுக்கு எதிராக கர்நாடக அரசு அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
 
அமேசான், ஸ்விக்கி இன்ஸ்டாமார்ட் மற்றும் பிக்பாஸ்கட் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் உணவு பாதுகாப்பு உரிமங்கள் மறு உத்தரவு வரும் வரை இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன. கர்நாடக உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் மேற்கொண்ட ஆய்வில், நச்சுத்தன்மை கொண்ட ஊமத்தை விதைகள் மற்றும் பழங்கள் ஆன்லைன் தளங்களில் விற்பனை செய்யப்பட்டது கண்டறியப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணயச் சட்டம், 2006-ன் கீழ் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களிடம் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது.
 
அதிகாரிகளின் உத்தரவின்படி, ஊமத்தங்காய் தொடர்பான அனைத்து விளம்பரங்களையும் உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என நிறுவனங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அமேசான் நிறுவனம் இதுவரை விளக்கம் அளிக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. ஸ்விக்கி இன்ஸ்டாமார்ட் நிறுவனம், விற்பனை தொடர்பான ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க கூடுதல் அவகாசம் கோரியுள்ளது.
 
இதற்கிடையே, பிக்பாஸ்கட் நிறுவனம் ஊமத்தங்காய் விற்பனையை நிறுத்திவிட்டதாகவும், சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களின் பாக்கெட்டுகளில் உட்கொள்ளக் கூடாது என்ற எச்சரிக்கை குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததாகவும் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
 
மேலும், ஆன்லைன் நிறுவனங்களுக்கு ஊமத்தங்காய் பொருட்களை விநியோகம் செய்த மொத்த விற்பனையாளர்களின் உரிமங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக கர்நாடக அரசு தெரிவித்துள்ளது. பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ரகசியமாக ரஷ்யாவுக்கு சென்ற சிஐஏ-வின் இயக்குநர் ஜான் ராட்க்ளிஃப்.. மாஸ்கோவில் நடந்தது என்ன?

ஸ்டாலின்தான் சிறந்த முதலமைச்சர்!.. கரப்பான் பூச்சி கட்சி அபிஜித் தீப்கே கருத்து!...

ஸ்டாலின்தான் சிறந்த முதலமைச்சர்!.. கரப்பான் பூச்சி கட்சி அபிஜித் தீப்கே கருத்து!...கலைஞர் கருணாநிதிக்கு பின் திமுகவை அவரது மகன் முக ஸ்டாலின் வழிநடத்தி வருகிறார்.

நச்சு பழங்கள், விதை விற்பனை.. அமேசான், ஸ்விக்கி இன்ஸ்டாமார்ட் உரிமங்கள் ரத்து.. அதிரடி நடவடிக்கை..

நச்சு பழங்கள், விதை விற்பனை.. அமேசான், ஸ்விக்கி இன்ஸ்டாமார்ட் உரிமங்கள் ரத்து.. அதிரடி நடவடிக்கை..நச்சுத்தன்மை கொண்ட ஊமத்தங்காய் பழங்கள் மற்றும் விதைகளை ஆன்லைன் மூலம் விற்பனை செய்ததாக கூறி, முன்னணி இ-காமர்ஸ் நிறுவனங்களுக்கு எதிராக கர்நாடக அரசு அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

ரகசியமாக ரஷ்யாவுக்கு சென்ற சிஐஏ-வின் இயக்குநர் ஜான் ராட்க்ளிஃப்.. மாஸ்கோவில் நடந்தது என்ன?

ரகசியமாக ரஷ்யாவுக்கு சென்ற சிஐஏ-வின் இயக்குநர் ஜான் ராட்க்ளிஃப்.. மாஸ்கோவில் நடந்தது என்ன?அமெரிக்க உளவு அமைப்பான சிஐஏ-வின் இயக்குநர் ஜான் ராட்க்ளிஃப், ரஷ்ய அதிகாரிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்காக திடீர் பயணமாக மாஸ்கோ சென்றுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த ரகசிய பயணம், ரஷ்யா–உக்ரைன் இடையேயான போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர அமெரிக்கா மேற்கொண்டு வரும் முயற்சிகளுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

ஆண்டுக்கு 3 சிலிண்டர் திட்டம் யார் யாருக்கு மட்டும்? எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?

ஆண்டுக்கு 3 சிலிண்டர் திட்டம் யார் யாருக்கு மட்டும்? எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலின்போது தவெகவின் முக்கிய வாக்குறுதிகளில் ஒன்றாக அறிவிக்கப்பட்டது ‘அன்னபூரணி சூப்பர் சிக்ஸ்’ சிலிண்டர் திட்டம். இதன் கீழ் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஆண்டுக்கு 6 இலவச எரிவாயு சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும் என்று அப்போது விஜய் உறுதியளித்திருந்தார். “இது வெறும் அறிவிப்பு அல்ல, நேர்மையான உத்தரவாதம்” என்றும் அவர் கூறியிருந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

எல்லா பெண்களுக்கும் இலவசம்ன்னா நாங்க எப்படி தொழில் பண்றது.. தனியார் பேருந்து ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்கள் எதிர்ப்பு

எல்லா பெண்களுக்கும் இலவசம்ன்னா நாங்க எப்படி தொழில் பண்றது.. தனியார் பேருந்து ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்கள் எதிர்ப்புதமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கான கட்டணமில்லா பேருந்து பயணத் திட்டத்தை விரிவுபடுத்திய அரசின் முடிவுக்கு சேலத்தில் தனியார் பேருந்து ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நடத்துநர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். இதன் ஒரு பகுதியாக, ஒருநாள் அடையாள வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் அவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.