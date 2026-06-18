  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. tata motors increasing his price again
Written By
Last Modified: Thursday, 18 June 2026 (20:13 IST)

ஜூலை 1ம் தேதி முதல் உயரும் டாட்டா மோட்டார்ஸ் வாகனங்கள்!...

tata motors
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (20:13 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (20:17 IST)
google-news
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பன்முக வாகன உற்பத்தி நிறுவனமாக விளங்குகிறது டாட்டா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம். இந்த நிறுவனம் கார்கள், மின்சார வாகனங்கள் மற்றும் வணிக வாகனங்கள் உள்ளிட்ட பல வாகனங்களை உற்பத்தி செய்கிறது. பல வருடங்களாக மோட்டார் வியாபாரத்தில் டாடா நிறுவனம் கொடி கட்டி பறக்கிறது. அதிநவீன வடிவமைப்பு, அதிகபட்ச பாதுகாப்பு மற்றும் மேம்பட்ட தொழில் தொழிநுட்பத்திற்கு இந்நிறுவனம் பெயர் போனது.

மற்ற நிறுவனங்களை ஒப்பிடும்போது குறைவான விலையில் கார்களை டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் விற்பனை செய்து வருகிறது. இந்தியாவில் முதல்முறையாக ஒரு லட்சத்திற்கு சிறிய காரை அறிமுகப்படுத்தியது டாடா நிறுவனம்தான்.

இந்நிலையில், தனது வர்த்தக வாகனங்களின் விலையை ஜூலை 1 முதல் 2.5 சதவீதம் வரை உயர்த்தப்போவதாக டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் தற்போது அறிவித்திருக்கிறது.
உற்பத்தி செலவு மற்றும் மூலப் பொருட்களின் விலை உயர்வே இதற்கு காரணம் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கடந்த ஏப்ரல் மாதம் வர்த்தக வாகனங்களின் விலையை 1.5 சதவீதம் உயர்த்தப்பட்ட நிலையில் தற்போது மீண்டும் விலை உயர்த்தப்படுகிறது.

ஜூலை 1ம் தேதி முதல் உயரும் டாட்டா மோட்டார்ஸ் வாகனங்கள்!...

ஜூலை 1ம் தேதி முதல் உயரும் டாட்டா மோட்டார்ஸ் வாகனங்கள்!...இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பன்முக வாகன உற்பத்தி நிறுவனமாக விளங்குகிறது டாட்டா மோட்டார்ஸ் நிறுவனம்.

ரயில்களை நிறுத்தி நகை பறிப்பில் ஈடுபட்ட ஆட்டோ ஓட்டுனர்!.. சென்னையில் அதிர்ச்சி...

ரயில்களை நிறுத்தி நகை பறிப்பில் ஈடுபட்ட ஆட்டோ ஓட்டுனர்!.. சென்னையில் அதிர்ச்சி...காவல்துறை என்னதான் மிகுந்த கண்காணிப்புடன் இருந்து பணியில் ஈடுபட்டாலும் சென்னை போன்ற பெரிய நகரங்களில் குற்றங்களையும் அவர்களால் முழுவதுமாக தடுக்க முடிவதில்லை

ஓமந்தூரார் மருத்துவமனை நுழைவாயில் இடிந்து விழுந்து விபத்து!. தாய், மகள் படுகாயம்!..

ஓமந்தூரார் மருத்துவமனை நுழைவாயில் இடிந்து விழுந்து விபத்து!. தாய், மகள் படுகாயம்!..சென்னை அண்ணா சாலை அருகே அமைந்திருப்பது ஓமந்தூரார் மருத்துவமனை. கலைஞர் கருணாநிதி முதலமைச்சராக இருந்தபோது இந்த கட்டிடம் கட்டப்பட்டது.

தவெகவில் இணைந்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மூத்த தலைவர் சி.மகேந்திரன்!..

தவெகவில் இணைந்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மூத்த தலைவர் சி.மகேந்திரன்!..தமிழகத்தில் அரசியல் கட்சி துவங்கி இரண்டே வருடங்களில் தவெக ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கிறது.

தமிழகம் முழுவதும் 45 ஆர்டிஓ அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிரடி வேட்டை! அலறியடித்து ஓடிய புரோக்கர்கள்...

தமிழகம் முழுவதும் 45 ஆர்டிஓ அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிரடி வேட்டை! அலறியடித்து ஓடிய புரோக்கர்கள்...தமிழகத்தில் லஞ்சப் புழக்கம் அதிகமாக உள்ளதாக கருதப்படும் போக்குவரத்து துறையை கண்காணிக்கும் பொருட்டு, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸார் அதிரடி நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ளனர். வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் தகுதிச்சான்று போன்ற பணிகளுக்கு புரோக்கர்கள் மூலம் முறைகேடாக பணம் வசூலிக்கப்படுவதாக வந்த புகார்களை தொடர்ந்து, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 45 வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் ஒரே நேரத்தில் இந்த அதிரடி சோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது.