தொகுதி மறுவரையறை மசோதா!.. காங்கிரஸை பழிவாங்குகிறாரா ஸ்டாலின்?!..
கடந்த பல தேர்தல்களிலும் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணியில் இருந்தது. அதேநேரம், காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏக்களுக்கு அமைச்சர் பதவியை திமுக கொடுப்பதே இல்லை. 2026 தேர்தலில் திமுக ஆட்சியை இழந்தது. அதோடு தவெக ஆட்சியமைக்கும் நிலை ஏற்பட்டதால் திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகி தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு கொடுத்துவிட்டது. இது ஸ்டாலினுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியது.
தற்போது பாஜக கொண்டுவந்துள்ள மறுவரையறை மசோதாவுக்கு திமுக தீடீர் ஆதரவு தெரிவித்திருப்பது காங்கிரஸுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளதால் இன்று ஒருமணியளவில் ராகுல்காந்தி, சோனியா, மல்லிகார்ஜுனா கார்கே, மம்தா பேனர்ஜி உள்ளிட்ட இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் சென்னை வந்து முக ஸ்டாலினை சந்திக்கவுள்ளனர்.
ஏற்கனவே, மசோதாவுக்கு ஆதரவு என்பதை திமுக மறுபரீசலனை செய்யவேண்டும் என ராகுல்காந்தி ஸ்டாலினுக்கு கோரிக்கை வைத்திருந்தார். இதற்கு ‘அரசியல் வரலாறு எங்களை கட்டபொம்மன்களாக நினைவு கூறும்.. எட்டப்பன்களாக அல்ல’ என ஸ்டாலின் அதற்கு பதில் கூறியிருந்தார். கூட்டணியிலிருந்து விலகிய கோபத்தில்தான் ஸ்டாலின் இப்படி பதிவிட்டிருக்கிறார் என பலரும் பேசுகிறார்கள்.
ஒருபக்கம், கூட்டணியிலிருந்து விலகி சென்று தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்த காங்கிரஸை மறுவரையறை மசோதாவுக்கு ஆதரவு கொடுத்து திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பழிவாங்கிவிட்டார் எனவும் சிலர் பேசுகிறார்கள். இந்த முடிவின் மூலம் ராகுல் உள்ளிட்ட இந்திய கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் அனைவரும் தன்னை தேடிவரும்படி எங்கள் தலைவர் செய்துவிட்டார் என திமுகவின் பேச தொடங்கிவிட்டனர்.
ஏற்கனவே, மசோதாவுக்கு ஆதரவு என்பதை திமுக மறுபரீசலனை செய்யவேண்டும் என ராகுல்காந்தி ஸ்டாலினுக்கு கோரிக்கை வைத்திருந்தார். இதற்கு ‘அரசியல் வரலாறு எங்களை கட்டபொம்மன்களாக நினைவு கூறும்.. எட்டப்பன்களாக அல்ல’ என ஸ்டாலின் அதற்கு பதில் கூறியிருந்தார். கூட்டணியிலிருந்து விலகிய கோபத்தில்தான் ஸ்டாலின் இப்படி பதிவிட்டிருக்கிறார் என பலரும் பேசுகிறார்கள்.
ஒருபக்கம், கூட்டணியிலிருந்து விலகி சென்று தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்த காங்கிரஸை மறுவரையறை மசோதாவுக்கு ஆதரவு கொடுத்து திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பழிவாங்கிவிட்டார் எனவும் சிலர் பேசுகிறார்கள். இந்த முடிவின் மூலம் ராகுல் உள்ளிட்ட இந்திய கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் அனைவரும் தன்னை தேடிவரும்படி எங்கள் தலைவர் செய்துவிட்டார் என திமுகவின் பேச தொடங்கிவிட்டனர்.