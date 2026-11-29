மசோதாவை நாங்கள் ஆதரிப்போம்.. முடிவில் மாற்றமில்லை.. ராகுல் காந்திக்கு ஸ்டாலின் பதில்..
அரசியலமைப்பு சட்டத்தையும் மாநில உரிமைகளையும் பாதுகாப்பதில் திமுகவின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க பங்கை அங்கீகரித்த சகோதரர் ராகுல் காந்திக்கு தனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்வதாக திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் பதிவிட்டுள்ளார்.
மத்திய அரசின் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா விவகாரம் குறித்துத் தேசிய அளவில் விவாதங்கள் நடைபெற்று வரும் சூழலில், ராகுல் காந்தியின் கருத்திற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக மு.க. ஸ்டாலின் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் முக்கிய விளக்கத்தை அளித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டின் நலனையும், தமிழ் மக்களின் உரிமைகளையும் முதன்மையாக கருத்தில் கொண்டே திமுக எப்போதும் ஒவ்வொரு முடிவையும் எடுத்து வருவதாக அவர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். இந்த கொள்கை பாதையில் இருந்து தாங்கள் ஒருபோதும் சமரசம் செய்து கொள்ளப் போவதில்லை என்றும் மு.க. ஸ்டாலின் உறுதியளித்துள்ளார்.
மேலும், தங்களது இந்த அரசியல் நிலைப்பாட்டையும் செயல்பாடுகளையும் வரலாறு நிச்சயம் 'கட்டபொம்மன்களாக' தான் கணிக்குமே தவிர, 'எட்டப்பர்களாக' கணிக்காது என்று தாம் முழுமையாக நம்புவதாகவும் அவர் தனது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தொடர்பாகத் திமுக மீது விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ள நிலையில், மு.க. ஸ்டாலினின் இந்தப் பதிவு அரசியல் களத்தில் பெரும் கவனம் பெற்றுள்ளது.