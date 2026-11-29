Delimitation மசோதாவிற்கு பின்.. ஒட்டுமொத்த தென்னிந்தியா 195 தொகுதிகள்.. உபி - பீகார் மட்டும் 180 தொகுதிகள்..
தொகுதி மறுவரையறைக்குப் பிறகு தென் மாநிலங்களின் நாடாளுமன்றப் பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் பொருளாதாரப் பங்களிப்பு குறித்த புள்ளிவிவரங்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
புதிய கணக்கீட்டின்படி, தமிழ்நாட்டின் மக்களவைத் தொகுதிகள் 39-லிருந்து 59 ஆகவும், கர்நாடகா 28-லிருந்து 42 ஆகவும், ஆந்திரப் பிரதேசம் 25-லிருந்து 38 ஆகவும், கேரளா 20-லிருந்து 30 ஆகவும், தெலங்கானா 17-லிருந்து 26 ஆகவும் உயரவுள்ளன. இதன் மூலம் 5 தென் மாநிலங்களின் மொத்தத் தொகுதிகள் 129-லிருந்து 195 ஆக அதிகரிக்கும்.
ஆனால், இதற்கு நேர்மாறாக உத்தரப் பிரதேசம் மற்றும் பீகார் ஆகிய இரண்டு மாநிலங்களுக்கு மட்டுமே 180 மக்களவைத் தொகுதிகள் கிடைக்கவுள்ளன. அதாவது, ஐந்து தென் மாநிலங்களின் ஒட்டுமொத்தத் தொகுதிகளுக்கு இணையான பிரதிநிதித்துவத்தை இந்த இரு வட மாநிலங்கள் மட்டுமே பெறவுள்ளன.
பொருளாதார ரீதியாகப் பார்த்தால், உத்தரப் பிரதேசம் மற்றும் பீகார் ஆகிய இரு மாநிலங்களின் ஒருங்கிணைந்த மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி சுமார் 40 லட்சம் கோடி ரூபாயாக உள்ளது. இது தமிழ்நாடு என்ற ஒற்றை மாநிலத்தின் பொருளாதாரத்திற்கு ஏறக்குறையச் சமமானதாகும். நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் பெரும் பங்கு வகிக்கும் தென் மாநிலங்களின் அரசியல் அதிகாரம் இதன் மூலம் சமநிலையற்றதாக மாறும் எனப் பொருளாதார மற்றும் அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.