இந்தியா கூட்டணி கட்சி தலைவர் சென்னை வருகை!.. திமுக எம்.பிக்களோடு ஸ்டாலின் ஆலோசனை...
பாஜக நாளை பாராளுமன்றத்தில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை தாக்கல் செய்யவுள்ளது. இத்தனை நாட்களாக இந்த மசோதாவை எதிர்த்துவந்த திமுக நேற்று ஆதரவிப்பதாக அறிவித்துவிட்டது. 50 சதவீத பங்கீடு குறையக்கூடாது, 1971 மக்கள் தொகை கணக்கீட்டின் படி தொகுதிகளை பிரிக்கவேண்டும், இன்னும் 25 வருடங்களுக்கு இது நீடிக்கவேண்டும் என திமுக வைத்த கோரிக்கைகள் ஏற்கப்பட்டு அவை மசோதாவில் சேர்க்கப்பட்டதால் ஆதரிக்கிறோம் என திமுக கூறிவிட்டது.
திமுகவின் நிலைப்பாடு இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது. எனவே, விமானம் மூலம் சென்னை வரும் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, மம்தா பேனர்ஜி, மல்லிகார்ஜுனா கார்கே உள்ளிட்ட பலரும் இன்று மாலை 4 மணியளவில் முக ஸ்டாலினை அவரின் வீட்டில் சந்தித்து பேசவிருக்கிறார்கள். அப்போது மசோதாவுக்கு ஆதரவு கொடுக்கும் நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொள்ளுமாறு அவர்கள் கூறவிருக்கிறார்கள்.
இந்நிலையில், திமுகவின் நிலைப்பாடு குறித்து திமுக எம்.பிக்களுடன் திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் தனது வீட்டில் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.
இந்நிலையில், திமுகவின் நிலைப்பாடு குறித்து திமுக எம்.பிக்களுடன் திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் தனது வீட்டில் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.