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வேதாந்தா பவர் பங்குகள் அதிரடி உயர்வு: புதிய உச்சத்தைத் தொட்டு சாதனை
வேதாந்தா குழுமத்தில் இருந்து தனியாக பிரிக்கப்பட்டு, சமீபத்தில் பங்குச்சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட ‘வேதாந்தா பவர்’ நிறுவனத்தின் பங்குகள், புதிய உச்சத்தை தொட்டு சாதனை படைத்துள்ளன. உலகளாவிய சந்தை நிலவரங்களால் இந்திய பங்குச்சந்தைகள் ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்ட போதிலும், இந்த நிறுவனத்தின் பங்குகள் தொடர்ந்து முன்னேற்றத்தை கண்டுள்ளன.
முந்தைய வர்த்தக முடிவான ரூ.42.15-க்கு எதிராக, காலையில் ரூ.42.70 என்ற புள்ளிகளுடன் வர்த்தகம் தொடங்கியது. தொடர்ந்து அடுத்த சில மணிநேரங்களில், 3.67 சதவீத உயர்வுடன் ரூ.43.70 என்ற புதிய 52 வார உச்சத்தை எட்டியது. கடந்த இரண்டு நாட்களில் மட்டும் இப்பங்கு 6.85 சதவீதம் வரை லாபத்தை ஈட்டியுள்ளது.
நாடு முழுவதும் மின்சாரத்திற்கான தேவை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால், முதலீட்டாளர்கள் ஆற்றல் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு சார்ந்த பங்குகளில் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்; இதுவே இந்த எழுச்சிக்கு காரணம் என வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர்.
வேதாந்தா குழுமம் தனது மதிப்பை மேம்படுத்தும் நோக்கில், அலுமினியம், எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு, இரும்பு மற்றும் எஃகு போன்ற தனது நான்கு முக்கிய பிரிவுகளை தனித்தனி நிறுவனங்களாக பிரித்து இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளது.
Edited by Siva
வேதாந்தா பவர் பங்குகள் அதிரடி உயர்வு: புதிய உச்சத்தைத் தொட்டு சாதனை
வேதாந்தா குழுமத்தில் இருந்து தனியாக பிரிக்கப்பட்டு, சமீபத்தில் பங்குச்சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட ‘வேதாந்தா பவர்’ நிறுவனத்தின் பங்குகள், புதிய உச்சத்தை தொட்டு சாதனை படைத்துள்ளன. உலகளாவிய சந்தை நிலவரங்களால் இந்திய பங்குச்சந்தைகள் ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்ட போதிலும், இந்த நிறுவனத்தின் பங்குகள் தொடர்ந்து முன்னேற்றத்தை கண்டுள்ளன.
இனி மொபைலில் தேவையற்ற விளம்பர அழைப்புகள் மற்றும் குறுஞ்செய்திகள் வராது.. மத்திய அரசு அறிமுகம் செய்யும் DND செயலி..
இந்தியாவில் மொபைல் போன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தினசரி தலைவலியாக இருக்கும் தேவையற்ற விளம்பர அழைப்புகள் மற்றும் விளம்பர குறுஞ்செய்திகளை எளிதாக தடுத்து நிர்வகிக்கும் வகையில், இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் தனது அதிகாரப்பூர்வ 'Do Not Disturb' செயலியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த செயலி மூலம் பயனர்கள் தங்களின் மொபைல் போன் வழியாகவே தேவையற்ற விளம்பர தொடர்புகளை கட்டுப்படுத்த முடியும்.
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வெள்ளை அறிக்கை வெளியீடு.. திமுகவுக்கு ஆதரவாக மாறினார்களா அதிகாரிகள்? கடுங்கோபத்தில் முதல்வர்?
தமிழகத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக வெற்றி கழக அரசு, கடந்த திமுக ஆட்சியின் நிதிநிலை குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை அண்மையில் வெளியிட்டது. ஆனால், இதில் மக்கள் எதிர்பார்க்கும் முக்கிய தகவல்களும், திமுக அரசின் நிதி முறைகேடுகளும் திட்டமிட்டு மறைக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறி, முதல்வர் விஜய் சம்பந்தப்பட்ட நிதித்துறை அதிகாரிகளுக்கு கடுமையான ‘டோஸ்’ கொடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.