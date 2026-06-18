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Last Updated : Thursday, 18 June 2026 (12:08 IST)

டெலிகிராம் செயலி மூலம் தீவிரவாத பிரச்சாரம்: உத்தராகண்ட் வாலிபர் அதிரடி கைது

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Publish: Thu, 18 Jun 2026 (12:07 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (12:08 IST)
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சமூக வலைத்தளங்கள் வாயிலாக தீவிரவாத கருத்துகளை பரப்பி, இளைஞர்களை மூளைச்சலவை செய்ய முயன்றதாக உத்தராகண்ட் மாநிலத்தை சேர்ந்த முகமது சலாவுதீன் என்ற இளைஞரை அந்த மாநில சிறப்புப்படை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர். 
 
உத்தராகண்டின் உதம் சிங் நகர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த இவருக்கு எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாத அமைப்புகளுடன் தொடர்பு இருக்கலாம் என்ற ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
கைது செய்யப்பட்ட சலாவுதீனின் மொபைல் போனை போலீஸார் ஆய்வு செய்தபோது, இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம் மற்றும் சிக்னல் போன்ற செயலிகள் மூலம் அவர் வன்முறையை தூண்டும் பல குழுக்களை நடத்தி வந்தது தெரியவந்தது. மேலும், அவரது வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் நடத்தப்பட்ட நள்ளிரவு சோதனையில், ஒரு பிஸ்டல், ஐந்து தோட்டாக்கள், நான்கு டெட்டனேட்டர்கள் மற்றும் ஏகே-47 துப்பாக்கியின் தோட்டாக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
 
விசாரணையில், பாகிஸ்தானின் ஆதரவோடு மலேசியாவில் இருந்து செயல்படும் ஒரு நபர் இவரை இயக்கி வந்ததாகவும், இந்தியாவில் ஒரு அசம்பாவிதத்தை செய்ய இவர்கள் திட்டமிட்டு இருந்ததாகவும் அதிர்ச்சி தகவல் கிடைத்துள்ளது. இதுமட்டுமின்றி, ஆயுதங்களை கடத்துவது குறித்தும் அவர் ஆன்லைனில் பேசியுள்ளார். தற்போது இவர் மீது  வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, மத்திய உளவு அமைப்புகளின் உதவியோடு தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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