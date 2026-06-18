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டெலிகிராம் செயலி மூலம் தீவிரவாத பிரச்சாரம்: உத்தராகண்ட் வாலிபர் அதிரடி கைது
சமூக வலைத்தளங்கள் வாயிலாக தீவிரவாத கருத்துகளை பரப்பி, இளைஞர்களை மூளைச்சலவை செய்ய முயன்றதாக உத்தராகண்ட் மாநிலத்தை சேர்ந்த முகமது சலாவுதீன் என்ற இளைஞரை அந்த மாநில சிறப்புப்படை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.
உத்தராகண்டின் உதம் சிங் நகர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த இவருக்கு எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாத அமைப்புகளுடன் தொடர்பு இருக்கலாம் என்ற ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கைது செய்யப்பட்ட சலாவுதீனின் மொபைல் போனை போலீஸார் ஆய்வு செய்தபோது, இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம் மற்றும் சிக்னல் போன்ற செயலிகள் மூலம் அவர் வன்முறையை தூண்டும் பல குழுக்களை நடத்தி வந்தது தெரியவந்தது. மேலும், அவரது வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் நடத்தப்பட்ட நள்ளிரவு சோதனையில், ஒரு பிஸ்டல், ஐந்து தோட்டாக்கள், நான்கு டெட்டனேட்டர்கள் மற்றும் ஏகே-47 துப்பாக்கியின் தோட்டாக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
விசாரணையில், பாகிஸ்தானின் ஆதரவோடு மலேசியாவில் இருந்து செயல்படும் ஒரு நபர் இவரை இயக்கி வந்ததாகவும், இந்தியாவில் ஒரு அசம்பாவிதத்தை செய்ய இவர்கள் திட்டமிட்டு இருந்ததாகவும் அதிர்ச்சி தகவல் கிடைத்துள்ளது. இதுமட்டுமின்றி, ஆயுதங்களை கடத்துவது குறித்தும் அவர் ஆன்லைனில் பேசியுள்ளார். தற்போது இவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, மத்திய உளவு அமைப்புகளின் உதவியோடு தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
Edited by Siva
ஆளுநர் பேசுறதுலாம் நிஜம்தானா!. சட்டசபையில் ஆச்சர்யம்!.. சாதித்து காட்டிய தவெக!..
வெள்ளை அறிக்கை வெளியீடு.. திமுகவுக்கு ஆதரவாக மாறினார்களா அதிகாரிகள்? கடுங்கோபத்தில் முதல்வர்?
தமிழகத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக வெற்றி கழக அரசு, கடந்த திமுக ஆட்சியின் நிதிநிலை குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை அண்மையில் வெளியிட்டது. ஆனால், இதில் மக்கள் எதிர்பார்க்கும் முக்கிய தகவல்களும், திமுக அரசின் நிதி முறைகேடுகளும் திட்டமிட்டு மறைக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறி, முதல்வர் விஜய் சம்பந்தப்பட்ட நிதித்துறை அதிகாரிகளுக்கு கடுமையான ‘டோஸ்’ கொடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
திமுகவை கடுஞ்சொற்களால் விமர்சனம் செய்ய வேண்டாம்: ஐயுஎம்எல் தலைவர் காதர் மொகிதீன்
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் புதிய ஆட்சியில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி இடம்பெற்றுள்ளது குறித்து எழுந்துள்ள விமர்சனங்களுக்கு, அக்கட்சியின் தேசிய தலைவர் காதர் மொகிதீன் தனது தொண்டர்களுக்கு முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தங்கள் இயக்கம் எப்போதுமே அரசியல் நாகரிகத்தையும், கண்ணியத்தையும் கடைப்பிடித்து வரும் ஒரு கொள்கைப்படையாகும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.