26 நாட்களுக்கு பின்னர் உண்ணாவிரத்தை முடித்துக்கொண்ட சோனம் வாங்சுக்!...
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்தது தொடர்பாக மத்திய கல்வி அமைச்சர் பதவி விலக வேண்டும் என கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருவதோடு டெல்லியில் கடந்த பல நாட்களாகவே அவர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள்.
அவர்களுக்கு ஆதரவாக கல்வியாளர் மற்றும் சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் கடந்த 28ம் தேதி காலவரையற்ற உண்ணாவிரதத்தை தொடங்கினார். 10 நாட்களுக்குப் பின் அவரது உடல்நிலை மோசமடைந்ததால் டெல்லி காவல்துறை அதிகாரிகள் அவரை வலுக்கட்டாயமாக அப்புறப்படுத்தி டெல்லி சப்தர்ஜங் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தார்கள்
இந்நிலையில்தான் 26 நாட்களுக்குப் பின் சோனம் வாங்சுக் தனது உண்ணாவிரத போராட்டத்தை முடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் . மத்திய அமைச்சர்கள், போராட்ட குழுவினர் மற்றும் பல்வேறு தரப்பினரும் உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக் கொள்ளுமாறு அவருக்கு கோரிக்கை வைத்த நிலையில் அவர் இந்த முடிவை எடுத்திருக்கிறார். மத்திய அமைச்சர் ஜேபி நட்டா, ஜிதேந்திர சிங் ஆகியோர் முன்னிலையில் நேற்று நள்ளிரவு ஒரு மணி அளவில் அவர் தனது உண்ணாவிரத்தை முடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்..
இதுபற்றி கருத்து தெரிவித்த கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கே ‘சோனம் வாங்சுக் உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக் கொண்டது மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது. அவருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.. எங்களின் போராட்டம் அமைதியாக தொடரும்’ எனக் கூறியிருக்கிறார்.
அவர்களுக்கு ஆதரவாக கல்வியாளர் மற்றும் சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் கடந்த 28ம் தேதி காலவரையற்ற உண்ணாவிரதத்தை தொடங்கினார். 10 நாட்களுக்குப் பின் அவரது உடல்நிலை மோசமடைந்ததால் டெல்லி காவல்துறை அதிகாரிகள் அவரை வலுக்கட்டாயமாக அப்புறப்படுத்தி டெல்லி சப்தர்ஜங் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தார்கள்
இந்நிலையில்தான் 26 நாட்களுக்குப் பின் சோனம் வாங்சுக் தனது உண்ணாவிரத போராட்டத்தை முடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் . மத்திய அமைச்சர்கள், போராட்ட குழுவினர் மற்றும் பல்வேறு தரப்பினரும் உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக் கொள்ளுமாறு அவருக்கு கோரிக்கை வைத்த நிலையில் அவர் இந்த முடிவை எடுத்திருக்கிறார். மத்திய அமைச்சர் ஜேபி நட்டா, ஜிதேந்திர சிங் ஆகியோர் முன்னிலையில் நேற்று நள்ளிரவு ஒரு மணி அளவில் அவர் தனது உண்ணாவிரத்தை முடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்..