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  4. Geetanjali Slams Congress Protests Near PM Residence, Accuses Parties of Exploiting Student Movement
Written By Webdunia
Last Updated : Thursday, 23 July 2026 (15:29 IST)

எங்கள் போராட்டத்தில் காங்கிரஸ் லாபம் அடைய முயற்சி... சோனம் வாங்சுக்கின் மனைவி கண்டனம்...

கீதாஞ்சலி
Written By: Webdunia
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (15:29 IST)
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டெல்லி பிரதமர் இல்லத்திற்கு அருகில் காங்கிரஸ் கட்சி நடத்திய திடீர் போராட்டம் முற்றிலும் நேர்மையற்றது என சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக்கின் மனைவி கீதாஞ்சலி கடுமையாக சாடியுள்ளார். நீட் வினாத்தாள் கசிவை எதிர்த்து போராடுவதாக கூறிக்கொண்டு, தங்களது சுயநல அரசியல் லாபத்திற்காக எதிர்க்கட்சிகள் மாணவர்களின் போராட்டத்தை கைப்பற்ற முயல்வதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
 
உண்மையான மாணவர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்களின் அமைப்பான 'கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி' எந்தவொரு அரசியல் கட்சியுடனும் தொடர்பு வைத்துக் கொள்ளவில்லை என்பதை அவர் தெளிவுபடுத்தினார். பிரதமர் இல்லத்தை நோக்கி சென்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவதற்கு பதிலாக, ஜந்தர் மந்தரில் உண்மையான மாணவர்களுடன் இணைந்து போராட்டம் நடத்தியிருக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் தலைவர்களை அவர் விமர்சித்துள்ளார். அரசியல்வாதிகள் சோனம் வாங்சுக்கின் நற்பெயரைக் கெடுக்க முயல்வதாகவும், விழித்தெழுந்துவிட்ட இந்த நவீன இந்திய இளைஞர்கள் அவர்களை இனி ஒருபோதும் நம்ப மாட்டார்கள் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
 
கல்வியை நாட்டின் மிக அடிப்படையான பிரச்சினையாகக் கருதி நாடாளுமன்றம் உரிய கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதே தங்களின் பிரதான கோரிக்கையாகும். சொந்த அரசியல் நோக்கங்களுடன் ஊடுருவ முயல்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் இந்தத் தூய்மையான இயக்கத்தால் முழுமையாகப் புறக்கணிக்கப்படுவார்கள் என்று கீதாஞ்சலி திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
 
 
Edited by Siva
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