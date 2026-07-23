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Written By Webdunia
Last Updated : Thursday, 23 July 2026 (16:23 IST)

ரோஹிணி தியேட்டர்ல்ல எதுக்கு நீட் போராட்டம் பண்ணனும்.. திமுகவுக்கு அரசியல் செய்ய வேற எதுவுமே கிடைக்கலையா?

ரோஹிணி தியேட்டர்
Written By: Webdunia
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (16:23 IST)
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முதல்வர் விஜய் நடித்த ஜனநாயகன் திரைப்படம் இன்று வெளியாகியுள்ள நிலையில் சென்னையின் புகழ்பெற்ற ரோஹிணி தியேட்டர் வளாகத்தில் நீட் போராட்டத்தை வேண்டுமென்றே திணித்து வன்முறையைத் தூண்ட திமுக தரப்பு திட்டமிட்டு காய்நகர்த்தி வருகிறது. 
 
முதல்வர்  விஜய் மீது தமிழக மக்கள் வைத்துள்ள அளப்பரிய அன்பையும், அவரது திரைப்பட வெளியீடுகளுக்குக் கிடைக்கும் மாபெரும் வரவேற்பையும் பொறுத்துக்கொள்ள முடியாத எதிர்க்கட்சிகள், இது போன்ற மலிவான அரசியல் சூழ்ச்சிகளில் இறங்கியுள்ளன. விஜய் ரசிகர்களை உணர்ச்சிவசப்படச் செய்து, அதன் மூலம் மாநிலத்தில் சட்டம்-ஒழுங்குப் பிரச்சினையை ஏற்படுத்தி, தவெக ஆட்சி மீது அவதூறு பரப்ப வேண்டும் என்பதே திமுகவின் ஒற்றை நோக்கமாக உள்ளது.
 
ஆனால், எதிர்க்கட்சிகளின் இந்த தந்திரமான நாடகங்களை தமிழக மக்கள் மிக தெளிவாக புரிந்து கொண்டுள்ளனர். ஆக்கபூர்வமான வழிகளில் தவெகவை எதிர்க்க திராணி இல்லாதவர்கள், இது போன்ற மலிவான சதிவலைகளைப் பின்னி மக்களின் கவனத்தைத் திசைதிருப்ப முயல்கிறார்கள்.
 
 ஜனநாயக முறையில் மக்களின் தீர்ப்பை பெற்று அரியணையை கைப்பற்றி இருக்கும் தவெகவின் அசுர எழுச்சியை எந்த சதிவேலையாலும் தடுத்து நிறுத்திவிட முடியாது. மக்கள் அனைவரும் இந்த அரசியல் நாடகங்களின் பின்னணியை உணர்ந்து விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். தகுந்த நேரத்தில் இதற்கான உரிய பதிலை தமிழக மக்கள் வழங்குவார்கள் என்பதில் எந்தக் சந்தேகமும் இல்லை!
 
 
Edited by Siva
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