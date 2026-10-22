அமெரிக்கா தூதரை வரவேற்கிறோம்!.. ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் நெகிழ்ச்சி!...
ஜாம்நகர்: 21 அக்டோபர், 2026: ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் திரு. முகேஷ் அம்பானி மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் திரு. ஆனந்த் அம்பானி ஆகியோர், அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை செயலர் திரு. மார்கோ ரூபியோ மற்றும் இந்தியாவுக்கான அமெரிக்கத் தூதர் திரு. செர்ஜியோ கோர் ஆகியோரை, உலகின் மிகப்பெரிய சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைந்துள்ள ஜாம்நகருக்கு வரவேற்றனர். வருகை தந்திருந்த அந்த உயர்மட்ட விருந்தினர்களுக்கு, உலகத்தரம் வாய்ந்த இந்தச் சுத்திகரிப்பு வளாகத்தைச் சுற்றிப் பார்க்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. இதன் மூலம், அந்த வளாகத்தின் பிரம்மாண்டமான அளவு, மேம்பட்ட தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடுகளை அவர்கள் நேரில் கண்டுகொள்ள முடிந்தது.
செயலாளர் ரூபியோ மற்றும் தூதர் கோர் ஆகியோருக்கு, தற்போது கட்டம் கட்டமாகச் செயல்பாட்டுக்கு வந்து கொண்டிருக்கும் ரிலையன்ஸின் புதிய எரிசக்தி ஜிகா-தொழிற்சாலைகள் மற்றும் கட்டுமானத்தில் உள்ள தரவு மையங்கள் குறித்தும் விளக்கப்பட்டது. இந்தச் சுற்றுப்பயணம், எரிசக்தி மற்றும் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்புத் துறைகளில் அந்நிறுவனம் செய்துள்ள முதலீடுகள் குறித்த ஒரு கண்ணோட்டத்தை வழங்கியதுடன், அதன் நன்கு நிறுவப்பட்ட மேம்பட்ட உற்பத்தி மற்றும் ஆழ்-தொழில்நுட்பத் திறன்களையும் ஒன்றிணைத்தது. திரு. முகேஷ் அம்பானி மற்றும் திரு. அனந்த் அம்பானி ஆகியோர், ஜாம்நகர் வளாகத்திற்கான ரிலையன்ஸின் நீண்டகால தொலைநோக்குப் பார்வை மற்றும் அதனை ஆழ்-தொழில்நுட்பம், புத்தாக்கம் மற்றும் மேம்பட்ட உற்பத்திக்கான மையமாக மேம்படுத்துவது குறித்தும் விளக்கினர்..
இந்தப் பயணத்தில், உலகளாவிய எரிசக்திச் சூழல் மற்றும் மரபுசார் மற்றும் புதிய எரிசக்தித் துறைகளில் வர்த்தகக் கூட்டாண்மைக்கான வாய்ப்புகள் குறித்து விரிவான கலந்துரையாடல்கள் இடம்பெற்றன. நம்பகமான மற்றும் மலிவு விலையிலான எரிசக்தி விநியோகம், தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள், மீள்திறன் கொண்ட விநியோகச் சங்கிலிகள் மற்றும் அதிகரித்து வரும் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யத் தேவையான முதலீடு ஆகியவை இந்தக் கலந்துரையாடலில் விவாதிக்கப்பட்டன.
தரவு மையங்களுக்கு ஆதரவளிப்பதிலும், டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தின் விரிவாக்கத்திலும் நம்பகமான மின்சாரத்தின் பங்கு உட்பட, ஆற்றல் மற்றும் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பின் அதிகரித்து வரும் ஒன்றிணைப்பு குறித்தும் கலந்துரையாடல்கள் ஆராய்ந்தன. திரு முகேஷ் அம்பானி மற்றும் திரு அனந்த் அம்பானி ஆகியோர், தொழில்நுட்பம், பொறியியல் மற்றும் மேம்பட்ட உற்பத்தித் துறைகளில் உள்ள தங்களின் நிரப்பு பலங்களைப் பயன்படுத்தி, அமெரிக்க நிறுவனங்களுடன் ஒத்துழைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்த தங்கள் கண்ணோட்டங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டனர். இந்த கலந்துரையாடல், தொழில்துறை கண்ணோட்டங்களைப் பரிமாறிக் கொள்வதற்கும், பரஸ்பர வணிக ஆர்வமுள்ள பகுதிகளை ஆராய்வதற்கும் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான வாய்ப்பை வழங்கியது.
அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் மற்றும் தூதர் ஆகியோரின் மதிப்புமிக்க வருகைக்காக நாங்கள் அவர்களுக்கு மிகுந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
இந்தப் பயணத்தில், உலகளாவிய எரிசக்திச் சூழல் மற்றும் மரபுசார் மற்றும் புதிய எரிசக்தித் துறைகளில் வர்த்தகக் கூட்டாண்மைக்கான வாய்ப்புகள் குறித்து விரிவான கலந்துரையாடல்கள் இடம்பெற்றன. நம்பகமான மற்றும் மலிவு விலையிலான எரிசக்தி விநியோகம், தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள், மீள்திறன் கொண்ட விநியோகச் சங்கிலிகள் மற்றும் அதிகரித்து வரும் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யத் தேவையான முதலீடு ஆகியவை இந்தக் கலந்துரையாடலில் விவாதிக்கப்பட்டன.
தரவு மையங்களுக்கு ஆதரவளிப்பதிலும், டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தின் விரிவாக்கத்திலும் நம்பகமான மின்சாரத்தின் பங்கு உட்பட, ஆற்றல் மற்றும் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பின் அதிகரித்து வரும் ஒன்றிணைப்பு குறித்தும் கலந்துரையாடல்கள் ஆராய்ந்தன. திரு முகேஷ் அம்பானி மற்றும் திரு அனந்த் அம்பானி ஆகியோர், தொழில்நுட்பம், பொறியியல் மற்றும் மேம்பட்ட உற்பத்தித் துறைகளில் உள்ள தங்களின் நிரப்பு பலங்களைப் பயன்படுத்தி, அமெரிக்க நிறுவனங்களுடன் ஒத்துழைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்த தங்கள் கண்ணோட்டங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டனர். இந்த கலந்துரையாடல், தொழில்துறை கண்ணோட்டங்களைப் பரிமாறிக் கொள்வதற்கும், பரஸ்பர வணிக ஆர்வமுள்ள பகுதிகளை ஆராய்வதற்கும் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான வாய்ப்பை வழங்கியது.