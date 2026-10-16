ரிலையன்ஸ் ஜியோ IPO அக்டோபர் 21ம் தேதி துவக்கம்!....
ரிலையன்ஸ் நிறுவனம், தனது டிஜிட்டல் சேவைகள் பிரிவான ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அதன் Red Herring Prospectus (RHP) IPO-வை தாக்கல் செய்துள்ளதாகவும், இதன்மூலம் இந்தப் பொதுப் பங்களிப்புக்கான சந்தா அக்டோபர் 21 அன்று தொடங்கி அக்டோபர் 23 அன்று முடிவடையும் என்றும் பங்குச் சந்தைக்கு முறைப்படி அறிவித்துள்ளது.
தேசிய பங்குச் சந்தைக்கு (NSE) அனுப்பிய கடிதத்தில், நிறுவனத்தின் செயலாளர் மற்றும் Compliance Officer சாவித்ரி பரேக் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டார்: "இது, (i) நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனமான ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் லிமிடெட் (JPL), தலா ரூ. 10/- முகமதிப்புள்ள 27,00,00,000 (இருபத்தேழு கோடி) வரையிலான ஈக்விட்டி பங்குகளைப் புதிய வெளியீடாக வழங்கும் அதன் ஆரம்பப் பொதுப் பங்களிப்பு ("IPO") தொடர்பாக, வரைவு ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸை ("DRHP") தாக்கல் செய்தது குறித்த எங்களின் ஜூன் 19, 2026 தேதியிட்ட அறிவிப்பு; மற்றும் (ii) DRHP மீதான SEBI-யின் அவதானிப்புக் கடிதம் கிடைத்ததை அறிவிக்கும் ஆகஸ்ட் 28, 2026 தேதியிட்ட அறிவிப்பு ஆகியவற்றின் தொடர்ச்சியாகும். JPL இன்று, அதாவது அக்டோபர் ஐபிஓ-வுக்காக, 2026 அக்டோபர் 14 தேதியிட்ட ரெட் ஹெர்ரிங் ப்ராஸ்பெக்டஸை ("RHP") அகமதாபாத்தில் உள்ள குஜராத் நிறுவனப் பதிவாளரிடம் தாக்கல் செய்தது.
இந்த ஐபிஓ-வில், JPL நிறுவனத்தின் ஈக்விட்டி பங்குகள் (i) தகுதியுள்ள ஊழியர்கள் (RHP-இல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி) சந்தா செலுத்துவதற்காக ரூ. 500 கோடிக்கு மிகாத மதிப்பிலும்; மற்றும் (ii) JPL நிறுவனத்தால் RHP தாக்கல் செய்யப்படும் தேதியான, அதாவது அக்டோபர் 14, 2026 அன்று, நிறுவனத்தின் பொது ஈக்விட்டி பங்குதாரர்களாக உள்ள தகுதியுள்ள RIL பங்குதாரர்கள், அதாவது தனிநபர்கள் மற்றும் HUF-கள் (நேரடியாகவோ அல்லது கர்த்தா பெயரிலோ) (பொருந்தக்கூடிய சட்டங்கள், விதிகள், ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களின் கீழ் ஐபிஓ-வில் முதலீடு செய்ய தகுதியற்ற நபர்களைத் தவிர்த்து) சந்தா செலுத்துவதற்காக ரூ. 2,500 கோடிக்கு மிகாத மதிப்பிலும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆங்கர் முதலீட்டாளர் ஏலத் தேதி திங்கட்கிழமை, அக்டோபர் 19, 2026 ஆகும். இந்த ஐபிஓ சந்தா செலுத்துவதற்காக புதன்கிழமை, அக்டோபர் 21, 2026 அன்று தொடங்கி வெள்ளிக்கிழமை, அக்டோபர் 23, 2026 அன்று முடிவடையும்.
JPL நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழுவின் IPO குழு, அக்டோபர் 14, 2026 அன்று நடைபெற்ற அதன் கூட்டத்தில், IPO-விற்கான விலை வரம்பு, ஊழியர் தள்ளுபடி மற்றும் குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை ஆகியவற்றை கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி அங்கீகரித்துள்ளது:
விலை வரம்பு: ஒரு பங்குக்கான குறைந்தபட்ச விலையான ரூ. 1,065 முதல் அதிகபட்ச விலையான ரூ. 1,119 வரையிலான வரம்பு.
ஊழியர் தள்ளுபடி: ஊழியர் ஒதுக்கீட்டுப் பிரிவின் கீழ் ஏலம் கோரும் தகுதியுள்ள ஊழியர்களுக்கு ஒரு பங்குக்கு ரூ. 54 தள்ளுபடி.
ஏலத்தொகை: தலா ரூ.10 முகமதிப்புள்ள 12 பங்குகள் ("குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை") மற்றும் அதன்பிறகு தலா ரூ. 10 முகமதிப்புள்ள 12 பங்குகளின் மடங்குகளில்.
இந்த ஐபிஓ-வில், JPL நிறுவனத்தின் ஈக்விட்டி பங்குகள் (i) தகுதியுள்ள ஊழியர்கள் (RHP-இல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி) சந்தா செலுத்துவதற்காக ரூ. 500 கோடிக்கு மிகாத மதிப்பிலும்; மற்றும் (ii) JPL நிறுவனத்தால் RHP தாக்கல் செய்யப்படும் தேதியான, அதாவது அக்டோபர் 14, 2026 அன்று, நிறுவனத்தின் பொது ஈக்விட்டி பங்குதாரர்களாக உள்ள தகுதியுள்ள RIL பங்குதாரர்கள், அதாவது தனிநபர்கள் மற்றும் HUF-கள் (நேரடியாகவோ அல்லது கர்த்தா பெயரிலோ) (பொருந்தக்கூடிய சட்டங்கள், விதிகள், ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களின் கீழ் ஐபிஓ-வில் முதலீடு செய்ய தகுதியற்ற நபர்களைத் தவிர்த்து) சந்தா செலுத்துவதற்காக ரூ. 2,500 கோடிக்கு மிகாத மதிப்பிலும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆங்கர் முதலீட்டாளர் ஏலத் தேதி திங்கட்கிழமை, அக்டோபர் 19, 2026 ஆகும். இந்த ஐபிஓ சந்தா செலுத்துவதற்காக புதன்கிழமை, அக்டோபர் 21, 2026 அன்று தொடங்கி வெள்ளிக்கிழமை, அக்டோபர் 23, 2026 அன்று முடிவடையும்.
JPL நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழுவின் IPO குழு, அக்டோபர் 14, 2026 அன்று நடைபெற்ற அதன் கூட்டத்தில், IPO-விற்கான விலை வரம்பு, ஊழியர் தள்ளுபடி மற்றும் குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை ஆகியவற்றை கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி அங்கீகரித்துள்ளது:
ஏலத்தொகை: தலா ரூ.10 முகமதிப்புள்ள 12 பங்குகள் ("குறைந்தபட்ச ஏலத்தொகை") மற்றும் அதன்பிறகு தலா ரூ. 10 முகமதிப்புள்ள 12 பங்குகளின் மடங்குகளில்.