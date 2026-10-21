வரலாற்று சாதனை செய்த ஜியோ ஐபிஓ.. 1 மணி நேரத்திலேயே 85 சதவீத பங்குகள் விற்பனை...
இந்திய பங்குச்சந்தை வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத புதிய சாதனையாக, ரிலையன்ஸ் ஜியோ பிளாட்பார்ம்ஸ் நிறுவனத்தின் மெகா ஐபிஓ இன்று வெளியானது. பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.1,065 முதல் ரூ.1,119 வரை விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஐபிஓ மூலம் ரூ.30,213 கோடியைத் திரட்ட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
வழக்கமாகப் பெரிய நிறுவனங்களின் ஐபிஓக்கள் முதல் நாளில் மெதுவாகவே நிரம்பும், ஆனால் ஜியோ ஐபிஓ தொடங்கிய முதல் 1 மணி நேரத்திலேயே 85 சதவீத பங்குகள் விற்றுத் தீர்ந்தன. காலை 10:39 மணி நிலவரப்படி, விற்பனைக்கு விடப்பட்ட 19.75 கோடி பங்குகளுக்கு எதிராக 20.25 கோடி பங்குகள் ஏலம் கோரப்பட்டு, முதல் நாளிலேயே முழுமையாக சந்தாதாரர்களால் வாங்கப்பட்டு வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது.
சில்லறை முதலீட்டாளர்கள் குறைந்தபட்சம் ஒரு லாட் வாங்குவதற்கு ரூ.13,428 தேவைப்படுகிறது. இந்த ஐபிஓ மூலம் திரட்டப்படும் நிதி, ரிலையன்ஸ் ஜியோ இன்போகாமின் கடன்களை அடைக்கவும், 5ஜி நெட்வொர்க் மேம்பாடு, செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகளை விரிவுபடுத்தவும் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. அக்டோபர் 23 வரை சந்தை விற்பனைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஐபிஓ-விற்கு முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் மாபெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.