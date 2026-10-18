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  4. Jio IPO Draws Massive Interest from LIC, SBI MF, and Global Investors Ahead of October 21 Opening
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Sunday, 18 October 2026 (10:48 IST)

ஜியோ ஐபிஓ.. போட்டி போட்டு வாங்க காத்திருக்கும் நிறுவனங்கள்.. வெளிநாட்டிலும் வரவேற்பு..

ஜியோ ஐபிஓ
Written By: SIVA
Updated: Sun, 18 Oct 2026 (10:48 IST)
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முகேஷ் அம்பானி தலைமையிலான ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் குழுமத்திற்குச் சொந்தமான ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸின் ஐபிஒ வெளியீடு வருகிற அக்டோபர் 21-ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளது. இந்திய பங்குச் சந்தை வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத மிகப்பெரிய ஐபிஓ-வாக இது கருதப்படும் நிலையில், இதன் மொத்த வெளியீட்டு மதிப்பு ரூ.30,213 கோடியாகும். 
 
இந்த வெளியீட்டிற்கு உள்நாட்டு மற்றும் பன்னாட்டு முதலீட்டாளர்களிடையே வரலாறு காணாத வரவேற்பு கிடைத்துள்ளதுடன், இதுவரை ரூ.2.5 லட்சம் கோடி அளவுக்கு ஒட்டுமொத்த முதலீட்டு கோரிக்கை வந்து குவிந்துள்ளது.
 
குறிப்பாக, இந்தியாவின் முன்னணி நிறுவனங்களான எல்.ஐ.சி, எஸ்பிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் , மற்றும் எஃப்சிஎம்எஃப்  உள்ளிட்ட பல முக்கிய காப்பீட்டு நிறுவனங்களும், முதலீட்டு நிறுவனங்களும் ஜியோ ஐபிஓ-வில் பங்குகளைப் பெற அதீத ஆர்வம் காட்டி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
மேலும், பிளாக்ராக் கேப்பிடல் குரூப்  மற்றும் கத்தார் முதலீட்டு ஆணையம் போன்ற பல பன்னாட்டு நிறுவனங்களும் இதில் முதலீடு செய்ய முன்வந்துள்ளன. இதன் மதிப்பு போட்டியாளர்களை விட குறைவாகவும், முதலீட்டாளர்களுக்கு லாபம் தரும் வகையிலும் கவர்ச்சிகரமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக மூத்த வங்கியாளர் உதய் கோடக் பாராட்டியுள்ளார். 
 
அக்டோபர் 21 முதல் 23 வரை திறந்திருக்கும் இந்த ஜியோ ஐபிஓ இந்திய பங்குச் சந்தையின் போக்கை முழுமையாக மாற்றியமைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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