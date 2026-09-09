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  4. Reliance Gifts 25 Electric Buses for Tirupati Pilgrims Ahead of Brahmotsavam
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (11:05 IST)

திருமலைக்கு போவது இனி ரொம்ப ஈசி.. ஆனந்த் அம்பானி வழங்கும் 25 மின்சார பேருந்துகள்.. இலவசமா? கட்டணமா?

திருப்பதி தேவஸ்தானம்
Written By: SIVA
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (11:05 IST)
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திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களின் பயண வசதியை மேம்படுத்தும் வகையில், ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் 25 மின்சார 'தர்மரத' பேருந்துகள் நன்கொடையாக வழங்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் முதல் கட்டமாக 15 பேருந்துகள் ஏற்கனவே திருப்பதியை அடைந்துள்ள நிலையில், மலைப்பாதையில் அவற்றின் இயக்க சோதனைகளும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. வரவிருக்கும் வருடாந்திர 'சலகட்ல பிரம்மோற்சவ' விழாக்களுக்கு முன்பாக அனைத்து பேருந்துகளையும் முழுமையாகச் செயல்பாட்டுக்குக் கொண்டுவர தேவஸ்தான நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது.
 
கடந்த ஜூன் மாதம் திருமலைக்கு வருகை தந்த ஆனந்த் அம்பானி, ரூ.27.5 கோடி மதிப்பிலான இந்த அதிநவீன மின்சாரப் பேருந்துகளை வழங்குவதாக அறிவித்திருந்தார். பேருந்துகளை வழங்குவதுடன் நின்றுவிடாமல், அவற்றை இயக்க 50 ஓட்டுநர்களை நியமிப்பதற்கும், இதற்கென பிரத்யேக சார்ஜ் ஸ்டேஷன் அமைப்பதற்கும் ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் முழுப் பொறுப்பேற்றுள்ளது. திருப்பதி மற்றும் திருமலை இடையே இயக்கப்படும் இந்தப் பேருந்துகள், பக்தர்களின் பயணத்தை எளிதாக்குவதோடு மலைப்பாதையில் காற்று மாசுபாட்டைக் குறைக்கவும் பெரிதும் உதவும்.
 
மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் இந்த மின்சாரப் பேருந்து சேவையை, வரவிருக்கும் பிரம்மோற்சவ விழாவின்போது ஆந்திரப் பிரதேச முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு தொடங்கி வைக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆன்மீகப் பயணத்திற்கு நவீன தொழில்நுட்பத்தையும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த போக்குவரத்து வசதியையும் இணைத்துள்ள ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் இந்தச் செயல் பக்தர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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