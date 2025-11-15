சனி, 15 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 15 நவம்பர் 2025 (13:52 IST)

செங்கோட்டை குண்டுவெடிப்பு.. மருத்துவர் மட்டுமல்ல, எம்பிபிஎஸ் மாணவரும் கைது ..!

செங்கோட்டை குண்டுவெடிப்பு.. மருத்துவர் மட்டுமல்ல, எம்பிபிஎஸ் மாணவரும் கைது ..!
செங்கோட்டை குண்டுவெடிப்பு தொடர்பான 'வெள்ளைக் காலர் தீவிரவாத வலையமைப்பு' மீதான விசாரணை தீவிரமடைந்துள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, தில்லி காவல் துறையினர் ஹரியானாவின் நூஹ் பகுதியில் அதிரடி சோதனை நடத்தி, மருத்துவர் முஸ்தகீம் மற்றும் எம்.பி.பி.எஸ். மாணவர் முகமது ஆகிய இருவரை கைது செய்துள்ளனர்.
 
கைது செய்யப்பட்டவர்கள், குண்டுவெடிப்பில் முக்கிய சந்தேக நபராக கருதப்படும் மருத்துவர் உமர் உன் நபி உடன் நெருங்கிய தொடர்பு வைத்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது. முஸ்தகீம், வெடிபொருட்கள் கைப்பற்றப்பட்ட அல் ஃபலாஹ் பல்கலைக்கழகத்தில் பயிற்சி பெற்றவர். இந்த வழக்கில் மருத்துவர் ரியான் உட்படச் சமீப நாட்களில் மட்டும் ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
 
சோதனை நடவடிக்கையின்போது, சுமார் 2,900 கிலோகிராம் வெடிபொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், இந்த வலையமைப்பு ஜம்மு-காஷ்மீர், ஹரியானா மற்றும் உத்திரப்பிரதேசம் முழுவதும் பரவியிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. முக்கிய சந்தேக நபர்கள் சதித்திட்டத்தை ஒருங்கிணைக்க சுவிட்சர்லாந்து தளமாக கொண்ட ரகசியச் செய்தி செயலியைப் பயன்படுத்தியதும் அம்பலமாகியுள்ளது.
 
குண்டுவெடித்த வாகனத்தை ஓட்டி வந்தவர் மருத்துவர் நபிதான் என்பதை டிஎன்ஏ சோதனை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. மேலும், அல் ஃபலாஹ் பல்கலைக்கழக வளாகத்தின் பயன்பாடுகள் குறித்தும் வருவாய்த்துறை ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறது.
 
 
Edited by Mahendran

சிராக் பஸ்வான் துணை முதல்வர்? பிகார் அரசியலில் எழுச்சி

சிராக் பஸ்வான் துணை முதல்வர்? பிகார் அரசியலில் எழுச்சிசமீபத்தில் நடந்த பிகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில், என்டிஏ கூட்டணி 202 இடங்களில் மகத்தான வெற்றி பெற்றது. இக்கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த சிராக் பஸ்வானின் லோக் ஜனசக்தி (ராம் விலாஸ்) கட்சி ஒரு முக்கிய சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது.

இலங்கையை ஒட்டிய வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி.. கனமழைக்கான வாய்ப்பு?

இலங்கையை ஒட்டிய வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி.. கனமழைக்கான வாய்ப்பு?வங்கக்கடலில் இலங்கை அருகே தென்மேற்கு பகுதியில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி ஒன்று உருவாகியுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இந்த தாழ்வுப்பகுதியானது அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு மேற்கு-வடமேற்கு திசையை நோக்கி மிகவும் மெதுவாக நகரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பிஹாரில் மறு வாக்குப்பதிவு இல்லாத முதல் தேர்தல் .. ஆச்சர்யமான தகவல்

பிஹாரில் மறு வாக்குப்பதிவு இல்லாத முதல் தேர்தல் .. ஆச்சர்யமான தகவல்சமீபத்தில் நடைபெற்று முடிந்த பிகார் சட்டமன்ற தேர்தல், மாநிலத்தில் ஒரு புதிய மைல்கல்லை பதிவு செய்துள்ளது. இந்த தேர்தலில், எந்தவொரு வாக்குச்சாவடியிலும் மறு வாக்குப்பதிவு நடத்த தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிடவில்லை என்ற ஆச்சரியமான தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது பிகார் மாநிலத்தின் சமீபத்திய வரலாற்றில் முதல் முறையாகும்.

தங்கத்தின் விலையில் அதிரடி வீழ்ச்சி! - பவுனுக்கு இன்று எவ்வளவு குறைந்தது தெரியுமா?

தங்கத்தின் விலையில் அதிரடி வீழ்ச்சி! - பவுனுக்கு இன்று எவ்வளவு குறைந்தது தெரியுமா?சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று கணிசமாகக் குறைந்து விற்பனையாகிறது. ஒரே நாளில் பவுனுக்கு ரூ.1,520 குறைந்து, ரூ.92,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

பீகார் தேர்தலில் நோட்டாவுக்கு மட்டும் இத்தனை லடசம் ஓட்டுக்களா?

பீகார் தேர்தலில் நோட்டாவுக்கு மட்டும் இத்தனை லடசம் ஓட்டுக்களா?சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த பிகார் மாநில சட்டமன்ற தேர்தலில் 6.65 லட்சம் வாக்குகள் நோட்டா பிரிவின் கீழ் பதிவாகியுள்ளன. அதாவது, இந்த எண்ணிக்கையிலான வாக்காளர்கள் போட்டியிட்ட எந்த வேட்பாளரையும் தேர்ந்தெடுக்க விரும்பவில்லை, மாறாக நிராகரிக்கும் உரிமையை பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com