செவ்வாய், 21 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 21 அக்டோபர் 2025 (09:32 IST)

ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைக்குக்கு தடை விதித்ததா கர்நாடக அரசு? முதல்வர் சித்தராமையா விளக்கம்

ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைக்குக்கு தடை விதித்ததா கர்நாடக அரசு? முதல்வர் சித்தராமையா விளக்கம்
ஆர்.எஸ்.எஸ்.  இயக்கத்திற்கு கர்நாடக அரசு தடை விதித்துள்ளதாக பரவிய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா விளக்கமளித்துள்ளார்.
 
மங்களூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சித்தராமையா கூறியதாவது:
 
"ஆர்.எஸ்.எஸ். இயக்கத்தின் மீது கர்நாடக அரசு எவ்விதத் தடையும் விதிக்கவில்லை. தடை குறித்ததாக வெளியான உத்தரவில் ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பின் பெயர் எங்கும் குறிப்பிடப்படவில்லை.
 
"பள்ளி மற்றும் கல்லூரி வளாகங்களில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் மற்றும் செயல்பாடுகளுக்கு அனுமதி கோருவது தொடர்பாகவே இந்த உத்தரவு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில், ஆர்.எஸ்.எஸ். மட்டுமல்ல, அனைத்து அமைப்புகள் மற்றும் சங்கங்களும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன."
 
"நாங்கள் தற்போது வலியுறுத்தி இருப்பது, முன்னர் பா.ஜ.க. ஆட்சியில்  பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவுதான். அவர்களால் அதை கடைப்பிடிக்க முடிந்தால், ஏன் நம்மால் முடியாது?" என்று சித்தராமையா கேள்வி எழுப்பினார்.
 
சட்டம்-ஒழுங்கு நிலையை அடிப்படையாக கொண்டே வளாகங்களில் அமைப்புகளின் செயல்பாடுகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்படும் என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார்.
 
Edited by Siva

ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைக்குக்கு தடை விதித்ததா கர்நாடக அரசு? முதல்வர் சித்தராமையா விளக்கம்

ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைக்குக்கு தடை விதித்ததா கர்நாடக அரசு? முதல்வர் சித்தராமையா விளக்கம்ஆர்.எஸ்.எஸ். இயக்கத்திற்கு கர்நாடக அரசு தடை விதித்துள்ளதாக பரவிய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா விளக்கமளித்துள்ளார்.

தமிழகம் நோக்கி நகர்கிறதா காற்றழுத்த தாழ்வு மையம்? வானிலை முன்னெச்சரிக்கை..!

தமிழகம் நோக்கி நகர்கிறதா காற்றழுத்த தாழ்வு மையம்? வானிலை முன்னெச்சரிக்கை..!தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாகியுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இது அடுத்த 36 மணி நேரத்தில் மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளது.

போனஸ் கொடுக்காததால் ஆத்திரம்.. டோல்கேட்டில் கட்டணம் வாங்காமல் வாகனங்களை அனுப்பிய ஊழியர்கள்..!

போனஸ் கொடுக்காததால் ஆத்திரம்.. டோல்கேட்டில் கட்டணம் வாங்காமல் வாகனங்களை அனுப்பிய ஊழியர்கள்..!உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பதேஹாபாத்தில் உள்ள ஆக்ரா-லக்னோ விரைவு சாலையில் தீபாவளி போனஸ் பிரச்சினை காரணமாக சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் நடத்திய போராட்டத்தால் பெரும் குழப்பம் ஏற்பட்டது.

155% வரி போடுவேன்: டிரம்ப் அதிரடி எச்சரிக்கையால் பெரும் பரபரப்பு!

155% வரி போடுவேன்: டிரம்ப் அதிரடி எச்சரிக்கையால் பெரும் பரபரப்பு!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், சீனாவுடன் நியாயமான வர்த்தக ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்படாவிட்டால், சீன பொருட்களுக்கு 155% வரை கூடுதல் வரி விதிக்கப்படும் என்று கடுமையாக எச்சரித்துள்ளார். தற்போது சீனா 55% வரி செலுத்துகிறது என்றும், நவம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் இந்த வரி அதிகரிக்கப்படலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

சீக்கிரம் திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள்.. ஸ்வீட் வாங்க வந்த ராகுல் காந்திக்கு கடைக்காரர் அட்வைஸ்..!

சீக்கிரம் திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள்.. ஸ்வீட் வாங்க வந்த ராகுல் காந்திக்கு கடைக்காரர் அட்வைஸ்..!தீபாவளியை முன்னிட்டு, மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, டெல்லியின் புகழ்பெற்ற 'காந்தேவாலா' இனிப்பு கடைக்கு சென்று இனிப்புகள் வாங்கினார். அப்போது, அவர் 'இமார்சி' மற்றும் 'பேசன் லட்டு' ஆகியவற்றை தயாரிப்பதில் ஈடுபட்ட வீடியோவைச் சமூக ஊடகங்களில் பகிர்ந்து கொண்டார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com