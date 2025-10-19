சனாதனிகளுடன் தொடர்பு வைத்து கொள்ள வேண்டாம்: மக்களுக்கு சித்தராமையா வேண்டுகோள்..!
மைசூர் பல்கலைக்கழக விழாவில் பேசிய கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா, ஆர்.எஸ்.எஸ். மற்றும் சங் பரிவார் குறித்து மக்கள் விழிப்புடன் இருக்க வலியுறுத்தினார்.
"சமூக மாற்றத்தை எதிர்ப்பவர்களுடனோ அல்லது 'சனாதனிகளுடனோ' தொடர்பு வைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். சமூகத்திற்காக நிற்பவர்களுடன் கூட்டு சேருங்கள்" என்று அவர் மக்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
கல்வி நிறுவனங்களில் ஆர்.எஸ்.எஸ். நிகழ்ச்சிகளுக்குத் தடை விதிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை அடுத்து, பொது இடங்களை பயன்படுத்துவதை கட்டுப்படுத்தும் அரசாணை குறித்து முதல்வர் விளக்கமளித்தார். இந்த உத்தரவு ஆர்.எஸ்.எஸ்.ஸை மட்டும் குறிவைத்தது அல்ல. இது 2013-இல் பா.ஜ.க. முதல்வர் ஜெகதீஷ் ஷெட்டர் ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட சுற்றறிக்கையின் நீட்டிப்பு மட்டுமே. சட்டம் ஒழுங்கிற்கு குந்தகம் ஏற்பட்டால் மட்டுமே நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அவர் தெளிவுபடுத்தினார்.
அம்பேத்கர் உருவாக்கிய அரசியலமைப்பை ஆர்.எஸ்.எஸ். எதிர்த்ததாகவும், இன்றும் எதிர்ப்பதாகவும் சித்தராமையா குற்றம் சாட்டினார்.
அம்பேத்கரின் தேர்தல் தோல்விக்கு பின்னால் உள்ள உண்மையை சங் பரிவார் மறைப்பதாக அவர் கூறினார். அம்பேத்கர் தனது கையெழுத்தில், "சாவர்க்கர் மற்றும் டாங்கேவால் நான் தோற்கடிக்கப்பட்டேன்" என்று எழுதிய உண்மையை சமூகம் அறிய வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
Edited by Siva