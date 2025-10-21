செவ்வாய், 21 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 21 அக்டோபர் 2025 (08:26 IST)

சீக்கிரம் திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள்.. ஸ்வீட் வாங்க வந்த ராகுல் காந்திக்கு கடைக்காரர் அட்வைஸ்..!

தீபாவளியை முன்னிட்டு, மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, டெல்லியின் புகழ்பெற்ற 'காந்தேவாலா' இனிப்பு கடைக்கு சென்று இனிப்புகள் வாங்கினார். அப்போது, அவர் 'இமார்சி' மற்றும் 'பேசன் லட்டு' ஆகியவற்றை தயாரிப்பதில் ஈடுபட்ட வீடியோவைச் சமூக ஊடகங்களில் பகிர்ந்து கொண்டார்.
 
கடை உரிமையாளர் சுஷாந்த் ஜெயின், ராகுல் காந்தியை "இந்தியாவின் மிக தகுதியான இளங்கலைஞர்" என்று வர்ணித்ததுடன், "ராகுல் ஜி, சீக்கிரம் திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள், உங்கள் திருமண இனிப்புக்கான ஆர்டரை பெற நாங்கள் காத்திருக்கிறோம்" என்று வேடிக்கையாகக்கோரிக்கை விடுத்தார். காந்தி குடும்பத்தினருக்கு நீண்ட காலமாக தங்கள் கடை இனிப்பு வழங்கி வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
மறைந்த ராஜீவ் காந்திக்கு 'இமார்சி' மிகவும் பிடித்திருந்ததால், ராகுல் காந்தியும் அந்த கடையில் இமார்சி மற்றும் அவருக்கு பிடித்த 'பேசன் லட்டு' ஆகியவற்றை தயாரித்துப் பார்த்தார்.
 
சமூக ஊடகங்களில் இது குறித்து பதிவிட்ட ராகுல் காந்தி, "நூற்றாண்டுகள் பழமையான இந்த கடையின் இனிமை தூய்மையானது, பாரம்பரியமானது மற்றும் மனதைக் கவரக்கூடியது" என்று பாராட்டினார். மேலும், தீபாவளியின் உண்மையான இனிமை உறவுகளிலும் சமூகத்திலும் உள்ளது என்று வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva
 

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

