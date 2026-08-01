இளைஞர்கள் என்னை திட்றாங்க!.. அவங்களை மன்னிச்சிட்டேன்!.. பிரதமர் மோடி உருக்கம்!...
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்து தொடர்பாக தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் எனக்கூறி கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி மற்றும் மாணவர்களும் டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் சில நாட்களுக்கு முன்பு போராட்டம் நடத்தினார்கள்.
இதன் காரணமாக தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக நேர்ந்தது. அந்த போராட்டத்தில் பிரதமர் மோடிக்கு எதிராகவும் முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன. சில இளைஞர்கள் ‘என் பெண் தோழிக்கும் மோடிக்கும் இதயமே இல்லை’ என்று எழுதப்பட்ட வாசகங்களை எல்லாம் கையில் பிடித்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு வீடியோ வெளியிட்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி ‘டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் நடந்த போராட்டத்தில் சிலர் என்னையும் மறைந்த என் தாயையும் அவதூறாக பேசியது மிகுந்த மன வேதனையை ஏற்படுத்தியது. மாணவர்கள் இதுபோன்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவதை பார்ப்பதற்கு ஒரு கலாச்சார அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது.
இளைஞர்கள் தங்கள் தவறுகளிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்டு தேசத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கு பங்களிக்க வேண்டும். சில வழி தவறிய இளைஞர்கள் நாகரீகமற்ற முறையில் என்னை இழிவாக பேசியதை இந்த உலகமே பார்த்தது. நான் அவர்களை மன்னிக்க விரும்புகிறேன். வழி தவறிய மாணவர்களுக்கு நாம் வழிகாட்டுவோம்.. இளமை பருவத்தில் இது போன்ற தவறு செய்வது இயல்புதான்’ என அவர் பேசியிருக்கிறார்.
இந்நிலையில், இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு வீடியோ வெளியிட்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி ‘டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் நடந்த போராட்டத்தில் சிலர் என்னையும் மறைந்த என் தாயையும் அவதூறாக பேசியது மிகுந்த மன வேதனையை ஏற்படுத்தியது. மாணவர்கள் இதுபோன்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவதை பார்ப்பதற்கு ஒரு கலாச்சார அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது.
இளைஞர்கள் தங்கள் தவறுகளிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்டு தேசத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கு பங்களிக்க வேண்டும். சில வழி தவறிய இளைஞர்கள் நாகரீகமற்ற முறையில் என்னை இழிவாக பேசியதை இந்த உலகமே பார்த்தது. நான் அவர்களை மன்னிக்க விரும்புகிறேன். வழி தவறிய மாணவர்களுக்கு நாம் வழிகாட்டுவோம்.. இளமை பருவத்தில் இது போன்ற தவறு செய்வது இயல்புதான்’ என அவர் பேசியிருக்கிறார்.