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Last Updated : Sunday, 21 June 2026 (08:43 IST)

ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டு தேர்வில் 2 மதிப்பெண்களில் தோல்வி அடைந்தவர்.. இன்று இஸ்ரோவில் விஞ்ஞானி...

ISRO
Publish: Sun, 21 Jun 2026 (08:41 IST) Updated: Sun, 21 Jun 2026 (08:43 IST)
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மீரட்டைச் சேர்ந்த சங்கீத் குமார், இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோவில்  விஞ்ஞானியாக தேர்வாகியுள்ளார். இது அவரது கடின உழைப்பு மற்றும் விடாமுயற்சிக்கு கிடைத்த மாபெரும் வெற்றியாகும். 
 
2021-ஆம் ஆண்டில் ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டு தேர்வில் வெறும் இரண்டு மதிப்பெண்களில் வாய்ப்பை தவறவிட்ட சங்கீத், அதற்காக மனம் தளராமல் ஒரு ஆண்டு இடைவெளி எடுத்து சுயமாக தயார் செய்தார்.
 
எந்தவொரு தனியார் பயிற்சி மையத்திலும் சேராமல், யூடியூப் மற்றும் முந்தைய ஆண்டுகளின் வினாத்தாள்களை கொண்டு சுயபயிற்சி மேற்கொண்டார். அதன் விளைவாக, அடுத்த ஆண்டே ஜேஇஇ தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்று, திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள இந்திய விண்வெளி அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் விண்வெளி பொறியியல் படிப்பில் சேர்ந்தார். அங்கு ஏரோஸ்பேஸ் துறையில் சிறந்து விளங்கிய அவர், ஜப்பானிய நிறுவனம் ஒன்றிலும் ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டார். இறுதியாக, இஸ்ரோ நேர்காணலில் வெற்றி பெற்று, தற்போது மகேந்திரகிரியில் உள்ள இஸ்ரோ உந்துவிசை மையத்தில் பணியில் சேர உள்ளார்.
 
சங்கீத்தின் இந்த வெற்றிக்கு அவரது குடும்பத்தினர் அளித்த ஊக்கமே முக்கிய காரணமாகும். நேர்காணலுக்கு சென்றதைக்கூட பெற்றோரிடம் தெரிவிக்காமல், வெற்றி பெற்ற பின் இன்ப அதிர்ச்சியளிக்க விரும்பிய சங்கீத், தனது இலக்கை அடைந்து பெருமை சேர்த்துள்ளார். 
 
"பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை நம்பி ஆதரவளிக்க வேண்டும்; அவர்கள் நிச்சயம் சாதிப்பார்கள்" என இவரது குடும்பத்தினர் நெகிழ்ச்சியுடன் கூறுகின்றனர். ஒழுக்கமும் இலக்கு நோக்கிய பயணமுமே தன்னைக் கொண்டு சேர்த்ததாக சங்கீத் பெருமையுடன் குறிப்பிடுகிறார்.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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