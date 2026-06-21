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ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டு தேர்வில் 2 மதிப்பெண்களில் தோல்வி அடைந்தவர்.. இன்று இஸ்ரோவில் விஞ்ஞானி...
மீரட்டைச் சேர்ந்த சங்கீத் குமார், இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோவில் விஞ்ஞானியாக தேர்வாகியுள்ளார். இது அவரது கடின உழைப்பு மற்றும் விடாமுயற்சிக்கு கிடைத்த மாபெரும் வெற்றியாகும்.
2021-ஆம் ஆண்டில் ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டு தேர்வில் வெறும் இரண்டு மதிப்பெண்களில் வாய்ப்பை தவறவிட்ட சங்கீத், அதற்காக மனம் தளராமல் ஒரு ஆண்டு இடைவெளி எடுத்து சுயமாக தயார் செய்தார்.
எந்தவொரு தனியார் பயிற்சி மையத்திலும் சேராமல், யூடியூப் மற்றும் முந்தைய ஆண்டுகளின் வினாத்தாள்களை கொண்டு சுயபயிற்சி மேற்கொண்டார். அதன் விளைவாக, அடுத்த ஆண்டே ஜேஇஇ தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்று, திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள இந்திய விண்வெளி அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் விண்வெளி பொறியியல் படிப்பில் சேர்ந்தார். அங்கு ஏரோஸ்பேஸ் துறையில் சிறந்து விளங்கிய அவர், ஜப்பானிய நிறுவனம் ஒன்றிலும் ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டார். இறுதியாக, இஸ்ரோ நேர்காணலில் வெற்றி பெற்று, தற்போது மகேந்திரகிரியில் உள்ள இஸ்ரோ உந்துவிசை மையத்தில் பணியில் சேர உள்ளார்.
சங்கீத்தின் இந்த வெற்றிக்கு அவரது குடும்பத்தினர் அளித்த ஊக்கமே முக்கிய காரணமாகும். நேர்காணலுக்கு சென்றதைக்கூட பெற்றோரிடம் தெரிவிக்காமல், வெற்றி பெற்ற பின் இன்ப அதிர்ச்சியளிக்க விரும்பிய சங்கீத், தனது இலக்கை அடைந்து பெருமை சேர்த்துள்ளார்.
"பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை நம்பி ஆதரவளிக்க வேண்டும்; அவர்கள் நிச்சயம் சாதிப்பார்கள்" என இவரது குடும்பத்தினர் நெகிழ்ச்சியுடன் கூறுகின்றனர். ஒழுக்கமும் இலக்கு நோக்கிய பயணமுமே தன்னைக் கொண்டு சேர்த்ததாக சங்கீத் பெருமையுடன் குறிப்பிடுகிறார்.
Edited by Siva
நடுக்கடலில் கப்பலில் மரணம் அடைந்த தூத்துகுடி மாலுமி.. மனைவிக்கு அரசு வேலை கொடுத்த தவெக அரசு..
ஓமன் நாட்டின் கடற்கரை அருகே நங்கூரமிட்டிருந்த 'எம்.டி செலஸ்டியல்' கப்பலில் பணிபுரிந்த தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த மாலுமி நிஷாந்த் உயிர்த்த நாதன் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார். உரிய மருத்துவ சிகிச்சை கிடைக்காததாலும், கப்பல் நிறுவனத்தின் அலட்சியத்தாலும் அவர் உயிரிழந்ததாக இந்திய மாலுமிகள் சங்கம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. கப்பலில் உடலைப் பாதுகாக்க குளிரூட்டும் வசதி இல்லாததால், உடல் சிதைவடைந்த நிலையில் உள்ளதாக சக ஊழியர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
கோவையில் எய்ம்ஸ்.. இடத்தை தேர்வு செய்யும் பணிகளில் தமிழக அரசு தீவிரம்...
கோவையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைப்பதற்கான இடத்தைத் தேர்வு செய்யும் பணிகளில் தமிழக அரசு தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளதாக சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார். கோவை மாவட்ட ஆட்சியருடன் இது குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், விரைவில் நல்ல அறிவிப்பு வெளியாகும் என்றும் அவர் கூறினார். மதுரை எய்ம்ஸ் கட்டுமானப் பணிகள் நீண்ட தாமதத்திற்குப் பிறகு தற்போது வேகம் எடுத்துள்ளதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டு தேர்வில் 2 மதிப்பெண்களில் தோல்வி அடைந்தவர்.. இன்று இஸ்ரோவில் விஞ்ஞானி...
இன்று நீட் மறுதேர்வு.. 22 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதுகின்றனர்.. குளறுபடி இல்லாமல் நடக்குமா?
மருத்துவப் படிப்பிற்கான நீட் மறுதேர்வு இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுகிறது. கடந்த மே மாதம் நடைபெற்ற தேர்வில் வினாத்தாள் கசிந்ததால் ஏற்பட்ட சர்ச்சைகளை தொடர்ந்து, தேசிய தேர்வு முகமை மற்றும் மத்திய அரசு மிகுந்த முன்னெச்சரிக்கையுடன் இந்த மறுதேர்வை நடத்துகின்றன. சுமார் 22 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் இந்த தேர்வை எழுதுகின்றனர்.