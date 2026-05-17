தொடர்புடைய செய்திகள்
- கேரளாவின் புதிய முதலமைச்சராக வி.டி.சதீசன் நாளை பதவி ஏற்பு: ராகுல் காந்தி, விஜய் பங்கேற்பு!
- ஒரே டிக்கெட்டில் 3 நாட்கள் திருப்பதி ஏழுமலையான் தரிசனம்: பக்தர்களுக்கு அரிய வாய்ப்பு!
- நீட் முறைகேடு அதிர்ச்சி: வினாத்தாள் தயாரிப்புக் குழுவில் இருந்த புனே பெண் பேராசிரியை சிபிஐ-யால் கைது
- வாடகை கொடுக்க முடியவில்லை.. மனைவியையும் மகளையும் வீட்டு உரிமையாளரிடம் ஒப்படைத்த கணவன்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..!
- இனிமேல் நிதி ஆலோசகர் தேவையில்லை. வந்துவிட்டது ChatGPT Finances.. அசத்தல் அறிமுகம்..!
இந்திய புவித்தட்டில் உட்புற சிதைவுகள்: இந்தியாவில் அடிக்கடி நிலநடுக்கம் வருவதற்கு வாய்ப்பா?
இந்தியப் புவித்தட்டு நீண்ட காலமாக ஒரே நேர்க்கோட்டில் நகரும் ஒரு திடமான பாறையாக இருக்கும் என்றே பலராலும் நம்பப்பட்டு வந்தது. ஆனால், அது உண்மையில் உட்புறத்தில் பிளவுபடுவதும், வளைவதுமாகப் பெரும் சிதைவுகளுக்கு உள்ளாகி வருகிறது என்ற புதிய அதிர்ச்சிகரமான உண்மை தற்பொழுது ஒரு விஞ்ஞான ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோவின் நிதி உதவியோடு இந்த முக்கியமான ஆராய்ச்சி நடத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் அதிர்ச்சிகரமான முடிவுகள் 'Geophysical Journal International' என்ற புகழ்பெற்ற சர்வதேச அறிவியல் இதழில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆய்வின்படி, இந்தியப் புவித்தட்டில் ஏற்படும் இத்தகைய தொடர் உட்புற சிதைவுகள் காரணமாக, வரும் காலங்களில் வடக்கு மற்றும் மத்திய இந்தியப் பகுதிகளில் நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் கணிசமாக அதிகரிக்கும் என்று விஞ்ஞானிகள் கணித்துள்ளனர்.
இருப்பினும், இந்த அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு மிகவும் பயனுள்ள ஒன்றாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் இந்தியத் துணைக்கண்டத்தின் நில அதிர்வு வரைபடங்களை இன்னும் துல்லியமாக உருவாக்க முடியும். மேலும், இந்தியாவின் எந்தெந்தப் பகுதிகளில் எதிர்காலத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது என்பதை முன்கூட்டியே கணித்து, தற்காப்பு மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை நடவடிக்கைகளைத் திட்டமிட இந்த ஆய்வு பெரிதும் உதவும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Edited by Siva
தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் மட்டுமல்ல, களத்தில் குதித்த அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள்.. எல்லோரும் திருந்திட்டாங்க போல...
கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டியில் திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் சுமார் ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய அரசு மருத்துவமனைக் கட்டிடம் கட்டப்பட்டது. தற்பொழுது இந்த மருத்துவமனை கட்டிடத்தின் தரம் குறித்து பொதுமக்கள் மத்தியில் பல்வேறு புகார்கள் எழுந்த நிலையில், பண்ருட்டி தொகுதி அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்மோகன் அவர்கள் மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
கேரளாவின் புதிய முதலமைச்சராக வி.டி.சதீசன் நாளை பதவி ஏற்பு: ராகுல் காந்தி, விஜய் பங்கேற்பு!
கேரள மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சராக காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் வி.டி.சதீசன் நாளை பதவி ஏற்கிறார். சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த கேரள சட்டசபை தேர்தல் முடிவுகளில், மொத்தமுள்ள 140 தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி 102 இடங்களில் பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்று ஆட்சியை கைப்பற்றியது. இதில் காங்கிரஸ் கட்சி மட்டும் தனித்து 63 இடங்களில் வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது.