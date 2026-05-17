  4. Indian Tectonic Plate is Cracking and Bending: New Study Funded by ISRO Reveals Rising Earthquake Risks
இந்திய புவித்தட்டில் உட்புற சிதைவுகள்: இந்தியாவில் அடிக்கடி நிலநடுக்கம் வருவதற்கு வாய்ப்பா?

இந்திய புவித்தட்டு
Publish: Sun, 17 May 2026 (16:59 IST) Updated: Sun, 17 May 2026 (16:53 IST)
இந்தியப் புவித்தட்டு நீண்ட காலமாக ஒரே நேர்க்கோட்டில் நகரும் ஒரு திடமான பாறையாக இருக்கும் என்றே பலராலும் நம்பப்பட்டு வந்தது. ஆனால், அது உண்மையில் உட்புறத்தில் பிளவுபடுவதும், வளைவதுமாகப் பெரும் சிதைவுகளுக்கு உள்ளாகி வருகிறது என்ற புதிய அதிர்ச்சிகரமான உண்மை தற்பொழுது ஒரு விஞ்ஞான ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
 
இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோவின் நிதி உதவியோடு இந்த முக்கியமான ஆராய்ச்சி நடத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் அதிர்ச்சிகரமான முடிவுகள் 'Geophysical Journal International' என்ற புகழ்பெற்ற சர்வதேச அறிவியல் இதழில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆய்வின்படி, இந்தியப் புவித்தட்டில் ஏற்படும் இத்தகைய தொடர் உட்புற சிதைவுகள் காரணமாக, வரும் காலங்களில் வடக்கு மற்றும் மத்திய இந்தியப் பகுதிகளில் நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் கணிசமாக அதிகரிக்கும் என்று விஞ்ஞானிகள் கணித்துள்ளனர்.
 
இருப்பினும், இந்த அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு மிகவும் பயனுள்ள ஒன்றாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் இந்தியத் துணைக்கண்டத்தின் நில அதிர்வு வரைபடங்களை இன்னும் துல்லியமாக உருவாக்க முடியும். மேலும், இந்தியாவின் எந்தெந்தப் பகுதிகளில் எதிர்காலத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது என்பதை முன்கூட்டியே கணித்து, தற்காப்பு மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை நடவடிக்கைகளைத் திட்டமிட இந்த ஆய்வு பெரிதும் உதவும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
